Производители прокомментировали частые вылеты в играх на видеокартах GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090





Как сообщалось ранее, некоторые владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 жаловались на проблемы вылета игр на рабочий стол в тех случаях, когда повышенная частота графического процессора превышала значение в 2,0 ГГц. Как оказалось, такая же ситуация наблюдается и в отношении устройств NVIDIA GeForce RTX 3090, которые начали поступать на рынок на прошлой неделе.

Первой о проблеме (пусть и неофициально) сообщила компания Colorful, упомянув о нестабильной работе в электронном письме. Уже 17 сентября на проблему начали жаловаться первые пользователи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080. За этим последовала волна публикаций на профильных ресурсах, и лишь 26 сентября некоторые производители видеокарт выступили с первыми официальными заявлениями.

Насколько можно судить по первым сообщениям производственных партнёров, причиной вылетов на рабочий стол, вероятно, стали конденсаторы, расположенные на плате позади графического процессора. В поколении GeForce RTX 30 их достаточно легко увидеть, так как большинство производителей не стало закрывать соответствующую область платы задней пластиной. Эти конденсаторы в количестве шести штук предназначены для фильтрации NVVDD/MSVDD напряжений графического процессора. Чем лучше осуществляется фильтрация напряжения, тем меньше вероятность возникновения проблем при работе на высоких частотах (заводском разгоне). Соответственно, чем хуже фильтрация напряжения и чем выше тактовая частота партнёрских версий видеокарт, тем больше вероятность того, что пользователи столкнутся с проблемой вылета игры на рабочий стол.

Проблема, большей частью (по крайней мере, исходя из имеющейся на текущий момент информации), связана с выбором типов конкретных конденсаторов. Производственные партнёры должны следовать рекомендациям NVIDIA и использовать конденсаторы либо POSCAP (Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors), либо MLCC (Multilayer Ceramic Chip Capacitor). Конденсаторы POSCAP выделены красным цветом на изображениях, MLCC – зелёным. Комбинация конденсаторов также возможна и активно используется на многих видеокартах, в том числе серии Founders Edition.

Недостаточно определённые рекомендации также могут быть частичным виновником проблемы, потому что партнёры полностью полагаются на эту документацию, особенно когда надлежащее тестирование перед запуском невозможно.

Как оказалось, видеокарты производителей, которые использовали больше конденсаторов MLCC вместо POSCAP, реже страдают от вылетов на рабочий стол в играх.

Конденсаторы MLCC – дешёвые и компактные, они работают при номинальных токах, напряжениях и температурах, но склонны к растрескиванию и пьезоэффектам, а также имеют плохие температурные характеристики.

POSCAP больше по размеру и отличаются меньшим напряжением, они хуже работает на высоких частотах. Однако они прочнее и не склонны к растрескиванию, у них также нет пьезоэффектов, они должны лучше работать при более высоких температурах.

Пока что помимо Colorful ещё некоторые другие производители прокомментировали ситуацию с данной проблемой и отреагировали на неё. Так, Colorful отозвала первые образцы, отправленные для проведения обзоров. EVGA уточнила, во время массового производства тесты обнаружили, что версии с 6 конденсаторами POSCAP не способны проходить тестирование реальными приложениями. После почти недели изучения и разработок было найдено оптимальное решение, которое предусматривает использование 4 конденсаторов POSCAP и 20 конденсаторов MLCC. Это привело к задержке поставок устройств серии EVGA GeForce RTX 3080 FTW3. Все массово выпущенные версии EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 не содержат 6 конденсаторов POSCAP. Но предварительные образцы, которые рассылались для проведения обзоров, содержали именно по 6 конденсаторов POSCAP. Они будут заменены на финальные массовые версии. Модели линейки EVGA GeForce RTX 3080 XC3 включают по 5 конденсаторов POSCAP и 10 конденсаторов MLCC соответствуют спецификации XC3 и не имеют проблем.

Компании ASUS и ZOTAC внесли изменения в конфигурацию своих продуктов, а в MSI предположили, что проблема может быть связана с драйверами.

Пока что нет однозначных данных о том, виноваты ли в проблеме сами конденсаторы или же влияние оказывают и другие факторы.

В интернете подготовлен список вышедших устройств и схем использования конденсаторов в них.

Источник: videocardz