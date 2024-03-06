Spotify добавит информацию о ценах и вариантах оплаты за пределами приложения для iOS — если Apple позволит

Таким образом компания хочет испытать, не нарушит ли Apple антимонопольного законодательства ЕС.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала Apple на $2 млрд по жалобе Spotify на «блокирование» альтернативных музыкальных программ. В ЕС признали, что компания нарушила антимонопольное законодательство, запретив разработчикам программ информировать пользователей о сторонних вариантах оплаты для приобретения подписок (в частности, размещение объявлений или ссылок на веб-сайты в программах, или через электронные письма).

Предварительно сообщалось, что ЕС может наложить штраф на Apple в размере $542,6 млн — менее трети от окончательной суммы. Однако комиссия выбрала больше финансовое наказание, как «сдерживающий фактор», чтобы нарушение не повторялось, что и хочет проверить Spotify. Вскоре в приложении для iOS должны появиться цены и ссылки на сторонние сайты для оплаты покупок в Spotify — если Apple таки одобрит это обновление.

В январе Spotify анонсировала собственную платежную систему внутри приложения, на что Apple ответила новыми комиссиями и ограничениями — разработчики, желающие воспользоваться преимуществом альтернативных методов оплаты для приложений iOS, должны пройти процедуру одобрения и оплатить Apple «комиссию за основную технологию», которая будет взимать 50 евроцентов за установку, когда приложение достигнет 1 миллиона загрузок в год.

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Источник: The Verge, TechCrunch

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