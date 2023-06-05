Прощай, Cortana. Microsoft удалит виртуального ИИ-ассистента из Windows в конце 2023 года

Очевидно, появление Windows Copilot знаменовало конец эры Cortana в операционной системе Microsoft.

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Согласно документу, впервые замеченном Windows Central, Microsoft прекратит поддержку автономной программы Cortana для Windows в конце 2023 года. Впервые она была запущена в 2014 году как голосовой ИИ-помощник для мобильных устройств Windows, подобно Siri от Apple. Cortana появилась даже раньше Alexa от Amazon, но так и не достигла подобного уровня популярности.

Microsoft постепенно сокращала планы и возможности голосового помощника, пока в 2021 году не прекратила работу своих приложений для Android и iOS, а также устройств производителей-партнеров, таких, как умные колонки. Для Windows когда-то встроенный помощник стал доступным в виде собственной программы Microsoft для компьютеров, но, как оказалось, только до конца 2023 года.

В начале марта в одном из интервью руководитель Microsoft Сатья Наделла говорил, что все голосовые помощники (включая Cortana) «тупые, как пробка».

В сообщении компания отметила, что у пользователей по-прежнему будет доступ к «мощным функциям производительности в Windows и Edge, имеющим расширенные ИИ-возможности». В частности, упоминается чат-бот Bing, который теперь работает на основе технологии OpenAI GPT-4. Также в марте Microsoft представила инструмент Microsoft 365 Copilot, который может создавать контент в приложениях Office с помощью текстовых подсказок.

В конце мая на конференции для разработчиков Microsoft Build 2023, компания объявила, что сделает ИИ «глубоко интегрированной частью Windows 11», разместив инструмент Copilot на боковой панели. Пользователи могут попросить нового помощника выполнить задачи в ОС, например, изменить фон компьютера или даже редактировать фотографии и суммировать документы, без необходимости запускать программы или искать определенные настройки. С июня новый ИИ-помощник будет доступен в предварительном просмотре.