«Просто Xbox». Microsoft уточнила название своей игровой приставки следующего поколения





На недавней церемонии награждения игр года The Game Awards компания Microsoft провела очередную фазу анонса своей игровой приставки следующего поколения, впервые показав дизайн устройства. В качестве официального имени новой консоли Microsoft тогда называлось Xbox Series X, что, как и необычный дизайн, стало поводом для шуток, одно из прицепившихся сходу прозвищ — Xbox SeX. Как оказалось, на самом деле следующая приставка Microsoft будет называться просто Xbox, как оригинальная модель 2001 года, а Series X — это название модели в рамках нового поколения, по аналогии с приставками X и S для обозначения версий Xbox One.

«Имя, с которым мы идем в новое поколение — просто Xbox. И на The Game Awards вы увидели первый Xbox под названием Series X», — сказал представитель Microsoft в комментарии Business Insider.

Объясняя выбор имени на презентации, глава Microsoft Xbox Фил Спенсер говорил, что теперь компания сможет выпускать приставки в рамках разных серий. Теперь понятно, что конкретно он имел в виду. Вот только новая схема не кажется более понятной, чем старая. Напротив, если Microsoft выпустить несколько серий в рамках одного поколения, а затем еще несколько моделей в каждой из серии, то быстро сориентироваться будет весьма непросто. А то, что, кроме Series X, будет еще и другая, менее производительная модель, уже не вызывает никаких сомнений. К тому же, в более ранних утечках фигурировали еще как минимум две модели.

Новая Xbox поступит в продажу к рождественскому сезону продаж 2020 года.

Источник: Business Insider