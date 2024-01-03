Процессоры Intel Meteor Lake медленнее предыдущего поколения в одноядерных тестах

Бенчмарки показывают, что новейшие процессоры Intel Meteor Lake могут иметь более низкое количество инструкций на такт (IPC), чем процессоры Raptor Lake 13-го и 14-го поколений.

IPC является ключевым показателем архитектурных усовершенствований при сравнении CPU одного поколения с другим. Способность выполнять больше работы за один такт – это хорошо, и как правило указывает на то, что дизайн улучшился по сравнению с предшественником. Однако измерение IPC сильно зависит от рабочей нагрузки, и его сложно точно определить – размеры кэша и набор инструкций могут сильно влиять на пропускную способность, передает Tom’s HardWare.

Был протестирован Core Ultra 7 155H и ряд других процессоров, используя только одно ядро, оставив тактовую частоту процессора на значениях по умолчанию. Затем получалось значение IPC, разделив производительность на тактовую частоту. Одна оговорка к этому тестированию в том, что 155H сравнивается с Core i7-13700H с памятью DDR5, а не LPDDR5, что может повлиять на результаты. Однако это не должно повлиять на результаты настолько, чтобы изменить вывод, что IPC Meteor Lake ниже, чем у Raptor Lake.