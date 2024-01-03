Новости Устройства 03.01.2024 в 17:06 comment views icon

Процессоры Intel Meteor Lake медленнее предыдущего поколения в одноядерных тестах

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Юрій Орос

Автор новин

Процессоры Intel Meteor Lake медленнее предыдущего поколения в одноядерных тестах

Бенчмарки показывают, что новейшие процессоры Intel Meteor Lake могут иметь более низкое количество инструкций на такт (IPC), чем процессоры Raptor Lake 13-го и 14-го поколений.

IPC является ключевым показателем архитектурных усовершенствований при сравнении CPU одного поколения с другим. Способность выполнять больше работы за один такт – это хорошо, и как правило указывает на то, что дизайн улучшился по сравнению с предшественником. Однако измерение IPC сильно зависит от рабочей нагрузки, и его сложно точно определить – размеры кэша и набор инструкций могут сильно влиять на пропускную способность, передает Tom’s HardWare.

Процессоры Intel Meteor Lake медленнее предыдущего поколения в одноядерных тестах

Был протестирован Core Ultra 7 155H и ряд других процессоров, используя только одно ядро, оставив тактовую частоту процессора на значениях по умолчанию. Затем получалось значение IPC, разделив производительность на тактовую частоту. Одна оговорка к этому тестированию в том, что 155H сравнивается с Core i7-13700H с памятью DDR5, а не LPDDR5, что может повлиять на результаты. Однако это не должно повлиять на результаты настолько, чтобы изменить вывод, что IPC Meteor Lake ниже, чем у Raptor Lake.

IPC Meteor Lake примерно на одном уровне с процессорами AMD Zen 4 Ryzen 7040, однако между Meteor Lake и кремнием Apple существует очень явный разрыв, над сокращением которого Intel должна работать. С технической точки зрения трудно сказать, почему Meteor Lake регрессировал в этом тесте, но характеристики производительности процессора в других тестах свидетельствуют, что Intel, возможно, просто не так сильно заботилась об IPC. Meteor Lake в первую очередь разработан для работы в приложениях с искусственным интеллектом и поставляется с мощнейшей интегрированной графикой компании.

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