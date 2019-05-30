Прямой конкурент Redmi 7A: Смартфон Samsung Galaxy A10e протестирован в Geekbench





Сейчас самой доступной моделью обновленной линейки смартфонов Samsung Galaxy A в данный момент является Galaxy A10, но вскоре он по аналогии с Galaxy A20 получит младшего брата в лице Galaxy A10e, который должен стать оппонентом недавно представленного Redmi 7A.

Смартфон Galaxy A10e с модельным номером SM-A102U ранее уже прошел сертификацию Wi-Fi и FCC. Теперь же устройство было замечено в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, что дает нам некую информацию о его технических характеристиках и позволяет оценить его производительность.

В соответствующей графе таблицы с результатами теста Geekbench говорится, что Galaxy A10e основан на SoC Exynos 7885, но, вероятно, здесь закралась ошибка, а сердцем новинки на самом деле выступает менее производительный чип Exynos 7884, использующийся в обычном Galaxy A10. Собственно, в пользу этого говорит и указанная частота CPU (1,35 ГГц), и результаты теста: 1163 балла в однопоточном тесте и 3581 — в многопоточном. Да, по современным меркам результаты весьма скромные, но от платформы Exynos 7884, на которой аппарат построен, трудно было ожидать большего.

Также аппарат получил 2 ГБ оперативной памяти (столько же у Galaxy A10) и ОС Android 9.0 Pie.

Увы, других характеристик Geekbench не раскрывает, так что сложно сказать, что конкретно урежут в Galaxy A10e, чтобы сделать его доступнее Galaxy A10, который стоит немногим дороже $100. Среди наиболее очевидных вариантов — экран и емкостью аккумулятора. Напомним, Galaxy A10 оснащен ЖК-дисплеем Infinity-V диагональю 6,2 дюйма с разрешением HD+ и аккумулятором 3400 мА·ч.

Источник: GSM Arena