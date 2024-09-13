Мобильное приложение Netlix вскоре прекратит поддержку iOS 16 и iPadOS 16, требуя более новых версий ОС, которые смогут получать обновления и исправления ошибок.

Ограничения коснутся в частности владельцев iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также пользователей iPad Pro (1-го поколения) и iPad (5-го поколения) — то есть всех тех устройств, которые не получили поддержку iOS 17 или iPadOS 17.

Некоторое время владельцы вышеупомянутых устройств смогут использовать текущую версию программы Netflix, однако не будут получать никаких новых функций. В то же время через браузер заходить в сервис они смогут беспрепятственно и в дальнейшем.

Перечень моделей, которые потеряли поддержку мобильной программы Netflix:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad Pro (1 поколение)

iPad (5 поколение)

Строки кода, касающиеся будущих изменений, были обнаружены в приложении Netflix одним из авторов MacRumors Аароном Перрисом. Неизвестно с каким именно обновлением будет прекращена поддержка, однако учитывая то, что код заметили в последней версии, вероятно, это произойдет довольно скоро.

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Источник: MacRumors

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