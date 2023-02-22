Приоритетный режим для Apple оставил прочих клиентов TSMC без возможности выпускать чипы по 3-нм техпроцессу до конца 2023 года

Процессоры в большинстве современных флагманских смартфонов производятся компанией TSMC на базе 4-нм техпроцесса. В этом году ожидается появление нового смартфона Apple iPhone 15 Pro, который получит чип, изготовленный по нормам 3-нм техпроцесса. Похоже, что в нынешнем году это будет единственное решение с чипсетом, изготовленным по этому передовому техпроцессу.

Нынешние флагманские процессоры, такие как Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic, производятся на базе 4-нм техпроцесса, который является производным от 5-нм технологии. 3-нм техпроцесс представляет собой переход на полный узел. Первый узел класса 3 нм известен как N3, он обеспечит повышение производительности до 15% при той же потребляемой мощности или повышение эффективности на 30% при той же производительности по сравнению с 5-нм технологией.

Как ожидается, на базе 3-нм техпроцесса для Apple будут изготавливаться процессоры A17 (для iPhone 15 Pro и Ultra) и M3 (для новых MacBook Air и iMac). И, как сообщает DigiTimes, Apple оформила заказ у TSMC на все имеющиеся производственные мощности N3. Таким образом, конкурентам, выпускающим процессоры для Android-смартфонов, просто не останется возможности разместить заказы на узел N3. Речь идёт о компаниях Qualcomm и MediaTek.

С учётом новых данных, Qualcomm и MediaTek не будут выпускать собственные решения на базе 3-нм техпроцесса до конца 2023 году (такие слухи циркулировали и ранее). В таком случае они перейдут уже на второе поколение 3-нм технологии TSMC, которая называется N3Е. Ожидается, что серийное производство на базе этого узла начнётся в конце этого года. Следовательно, готовые устройства следует ожидать уже в 2024 году.

Добавим, Apple является крупнейшим клиентом TSMC, который приносит около 25% дохода. Неудивительно, что компания из Купертино получает приоритет в очереди на формирование заказов при освоении передовых техпроцессов производства чипов.

Источник: phonearena