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Следующие Apple MacBook Air и iMac получат чип M3, созданный по 3-нанометровому техпроцессу — Bloomberg

Следующие Apple MacBook Air и iMac получат чип M3, созданный по 3-нанометровому техпроцессу — Bloomberg

Согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает над MacBook Air и iMac с чипом M3, созданным по более эффективному 3-нанометровому процессу. Ожидается, что M3 появится позже в этом или начале следующего года.

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Впервые Гурман намекнул на это в июне прошлого года, когда писал, что компания работает над оснащенным M3 13-дюймовым MacBook Air, 15-дюймовым MacBook Air и новым iMac. Инсайдер Apple отмечал, что M3 может появиться уже в 2023 году, но пока этого не произошло.

Apple включила новые процессоры M2 Pro и M2 Max в линейку MacBook Pro, которую анонсировала ранее в этом месяце, а также добавила M2 Pro в Mac Mini. Эти микросхемы основаны на 5-нм техпроцессе второго поколения, являющегося модернизацией стандартного 5-нм процесса, который Apple использует для изготовления своих микросхем M1.

16-дюймовый Apple MacBook Pro с процессором M2 Max в топовой комплектации обойдется в $6499

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Ожидается, что будущий M3 сделает еще один шаг вперед: по данным TSMC – компании, производящей чипы для Apple – 3-нм процесс может повысить скорость до 15% и снизить энергопотребление на 30% по сравнению с 5-нм процессом.

TSMC начала массовое производство 3-нм чипов на своих заводах в Тайване в прошлом году, но эта технология не поступит на новую фабрику производителя в Аризоне до 2026 года.

MacBook Air и iMac – не единственные устройства, которые в скором времени могут получить обновления M3. В тот же день, когда Apple анонсировала свои новые MacBook Pro, аналитик Apple Мин-Чи Куо сказал, что Apple может выпустить еще одну серию моделей MacBook Pro с новыми 3-нм процессорами M3 Pro и M3 Max в первой половине 2024 года.

Источник: The Verge


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