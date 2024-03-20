PS5 Pro: чего ждать от новой консоли Sony

Недавняя утечка характеристик PS5 Pro (кодовое название Trinity) окончательно развеяла все сомнения — новая консоль Sony выйдет этой осенью. Чего именно геймерам ожидать от mid-gen?

Специалисты канала Digital Foundry, известного детальными техническими разборами современных технологий и графики в играх, вслед за инсайдером Томом Хендерсоном подтвердили утечку внутренней документации PS5 Pro. Кстати, Sony вроде бы проводит служебное расследование и вероятно усилит внутренние меры безопасности. Редакторы Digital Foundry выпустили специальный выпуск подкаста Direct Special продолжительностью более часа, посвятив его анализу обновления консоли, которая вышла в конце 2020 года и недавно вошла «во вторую половину жизненного цикла».

Характеристики (предварительные) PS5 Pro. Сравниваем с PS5, PS4/PS4 Pro

Для начала — предварительные ключевые технические характеристики PS5 Pro. Для простоты и удобства свели данные в таблицу и для сравнения указали соответствующие параметры актуальной PS5, а также пару PS4/PS4 Pro

PS5 PS5 Pro PS4 PS4 Pro GPU 36 вычислительных блоков AMD RDNA2, до 2,23 ГГц (переменная частота) 60 вычислительных блоков AMD RDNA3, 2,18 ГГц 18 вычислительных блоков Radeon GCN, 800 МГц 36 улучшенных вычислительных блоков GCN, 911 МГц CPU 6 нм, 8 ядер/16 потоков, AMD Zen 2, до 3,5 ГГц (переменная частота) 6 нм, 8 ядер/16 потоков, AMD Zen 2, до 3,85 ГГц (переменная частота) 28 нм, 8 ядер/16 потоков, AMD Jaguar, 1,6 ГГц 16 нм, 8 ядер/16 потоков, AMD Jaguar, 2,1 ГГц RAM, разрядность интерфейса и пропускная способность 16 ГБ GDDR6 (14 Гбит/с), 256 бит, 448 ГБ/с 16 ГБ GDDR6, (18 Гбит/с), 256 бит, 576 ГБ/с 8 ГБ GDDR5, 256 бит, 176 ГБ/с 8 ГБ GDDR5 (+ 1 ГБ DDR3), 256 бит, 218 ГБ/с Объем оперативной памяти, который доступен играм, ГБ 12,5 13,7 5 5,5 Теоретическая производительность, TFLOPs (FP32) 10,3 терафлопс 33,5 терафлопс 1,8 терафлопс 4,2 терафлопс Максимальное энергопотребление (во время игр), Вт 205 н/д 148 (79 — PS4 Slim) 154 Рекомендованная розничная цена в США $500 ($400 за версию без привода) $600 (ожидаемая) за модель без присоединительного привода $300 $400

Главные отличия PS5 Pro — ключевые тезисы анализа Digital Foundry

Что касается CPU PS5 Pro, то больших изменений здесь не ожидается, кроме повышения максимальной рабочей частоты до 3,85 ГГц (+10%). Что даст этот турборежим для игр на практике, пока не очень понятно. Все больше и больше игр на консолях текущего поколения упирается в CPU, но сколько-нибудь ощутимый прирост частоты кадров при переходе с PS5 на PS5 Pro маловероятен. По словам Ричарда Ледбеттера из Digital Foundry, ограничения в играх, которые больше полагаются на CPU, никуда не денутся, и 30 fps в таких играх на PS5 не превратятся магическим образом в суперплавные 60 fps PS5 Pro. В то же время эти 10% в турборежиме способны обеспечить более стабильную частоту в играх с целевыми 30 fps, которые сейчас имеют с этим проблемы из-за ограничений CPU.

Главное отличие между PS5 и PS5 Pro заключается в GPU — грубое наращивание вычислительных блоков (с 36 до 60), как это ранее сделала Microsoft в архитектуре Xbox Series X, обеспечит прирост номинальной производительности с 10,3 терафлопс до 33,5 терафлопс, тогда как реальная вырастет примерно на 45% (именно это значение указывает Sony в документации для разработчиков). На практике производительность рейтрейсинга возрастет в 3-4 раза — разработчикам больше не придется идти на компромисс и выбирать тот или иной эффект (тени, отражения, глобальное освещение, глобальное освещение, etc). Дотянуться до уровня Cyberpunk 2077 на RTX 4090 вряд ли получится, но игры на PS5 Pro заметно похорошеют.

GPU — лишь одна из весомых переменных уравнения реальной производительности. Другая не менее весомая переменная — память. И здесь PS5 Pro тоже предложит несколько важных обновлений. При неизменном объеме и типе частота памяти увеличится с 14 до 18 Гбит/с, а максимальная пропускная способность возрастет с 448 ГБ/c до 576 ГБ/c. Фактическая пропускная способность может вырасти еще больше благодаря архитектурным усовершенствованиям. Есть предположение, что GPU PS5 Pro будет отличаться рядом архитектурных улучшений RT, которые AMD планирует для будущих видеокарт RDNA 4. На бумаге они выглядят перспективно, но важно отметить, что в значительной степени прирост графической производительности PS5 Pro будет достигнут физическим наращиванием вычислительных блоков — кристалл GPU PS5 Pro гораздо больше по площади, чем GPU PS5.

В PS5 Pro дебютирует аппаратный ML-апскейлер PSSR — аналог Nvidia DLSS, который должен качественно растягивать 1080p до 4K за 2 мс на кадр (соответствует быстродействию FSR 2). Кадр с частотой 120 Гц будет стоить 8,3 мс, с частотой 60 Гц — 16,7 мс, а 30 fps обойдутся в 33,3 мс. Поэтому 4K/120 fps или 8K/60 fps, на которые нацеливается Sony в следующем поколении, пока вызывают вопросы. Да и 8K-дисплеи пока не стали мейнстримом. Так как апскейлер обратно совместим с играми для PS5, поэтому разработчикам достаточно будет выпустить небольшие патчи для обеспечения поддержки PSSR (пересобирать игры не понадобится). Технология способна подтянуть графику в играх, где производительность ограничивает именно GPU.

В файлах из утечки PS5 Pro есть упоминание о ML-процессоре собственной разработки Sony для аппаратного ускорения обработки задач искусственного интеллекта, который, судя по всему, интегрировали в APU. Его производительность — 300 TOPS (триллионов операций в секунду).

В PS5 Pro разработчикам Sony удалось выкроить разработчикам дополнительные 1,2 ГБ системной памяти — да, PS5 вполне хватает памяти для вывода картинки 4K, но лишними они точно не будут. Например, для PSSR нужно 250 МБ памяти (180 МБ для библиотеки PSML и 64 МБ для самой игры). Кроме того, эффекты трассировки лучей (в частности, BVH-структуры, используемые для расчета отскоков лучей) довольно голодные на память. Разработчики точно найдут куда пристроить эти дополнительные 1,2 ГБ памяти.

PS5 Pro будет стоить не менее $600 за цифровую версию без присоединительного привода, считают в Digital Foundry.

Апгрейд на PS5 Pro и будущее игровых консолей

В итоге: с одной стороны, PS5 Pro устраняет ключевые недостатки актуальной PS5 — отсутствие нормального аналога апскейлера DLSS (нейросетевого, с аппаратным ускорением) и слабый рейтрейсинг (артефакты и другие компромиссы по графике). Фактически, можно выделить три ключевых преимущества PS5 Pro над базовой PS5 — более высокая частота кадров, значительно улучшенная графика и улучшенные функции рейтрейсинга. С другой стороны, сейчас PS5 Pro выглядит не таким масштабным апдейтом, как в свое время PS4 Pro. Нельзя полностью исключать какие-то потенциальные сюрпризы во время анонса, но сейчас это кажется крайне маловероятным.

Главный вопрос — как Sony будет рекламировать PS5 Pro и хватит ли перечисленных преимуществ, чтобы убедить как можно больше потребителей обновиться? Ответ сможем получить лишь со временем. Рискнем предположить, что GTA VI, Death Stranding 2 и другие игры могут хорошо помочь Sony продать PS5 Pro как самую мощную консоль этого поколения без дополнительных аргументов. Все указывает на то, что Microsoft не собирается прямо отвечать на PS5 Pro мощнее Xboxа, вероятно, взамен ускорит выход некст-ген консоли.

В то же время уже сейчас PS5 Pro четко очерчивает направление развития и потенциальное будущее игровых технологий. Фактически его задала NVIDIA еще в 2018 году, разработав специальный вычислительный блок для трассировки лучей и машинного обучения. Ее примеру последовала Intel, а прошлогодняя утечка документов в деле Microsoft против FTC лишь помогла убедиться, что аппаратная трассировка и машинное обучение — будущее игровых консолей. И будет интересно посмотреть, как разработчики будут использовать возможности ML для других целей, кроме масштабирования.

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