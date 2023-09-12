Новости WTF 12.09.2023 в 16:41

Путин назвал Илона Маска «выдающимся человеком» и «талантливым бизнесменом»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Лестные комментарии президента страны-агрессора в сторону основателя Tesla и SpaceX прозвучали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, где путин рассказывал о российской космической программе.

«Илон Маск… несомненно, выдающийся человек. Надо признать. Думаю, это признает весь мир. Он активный, талантливый бизнесмен», – цитирует слова путина CNBC.

Он также заявил, что Маск ведет бизнес при государственной помощи, а россия также «желает развивать» поддержку частного бизнеса в стране, и даже уже сделала это для своих космических программ под руководством роскосмоса. Здесь стоит вспомнить недавнюю посадку модуля «Луна-25», разбившегося на поверхности Луны. Провал рассматривался как серьезная неудача для российской космической программы – особенно на фоне успеха параллельной индийской миссии Чандраян-3.

Неделей ранее из отрывков биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном, стало известно, что SpaceX с подачи миллиардера отклонила запрос на активацию спутников Starlink вблизи Крыма – чем помешала украинским беспилотникам атаковать российский флот.

В сообщении в X, ранее известном как Twitter, Маск заявил, что если бы он согласился на чрезвычайный запрос, «тогда SpaceX стала бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта».

SpaceX отправила терминалы Starlink в Украину сразу после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года. С тех пор высокоскоростные спутниковые терминалы составляют основу цифровой связи украинской армии — на сегодня их около 42 тысяч. В недавнем интервью руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Starlink используется на «всех линиях фронта», но действительно не был активным «в течение определенного времени» возле Крыма.

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