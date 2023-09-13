«Пила X» — украинский трейлер фильма ужасов об экспериментах Конструктора

Кинокомпания ADASTRA CINEMA опубликовала трейлер фильма ужасов «Пила X». Нам обещают, что лента станет сюрпризом для всех фанатов первых фильмов франшизы, так как вернется к началу — экспериментам злого гения Джона Крамера, лучше известного по прозвищу «Конструктор».

Действие фильма происходит между событиями, показанными в фильмах «Пила: Игра на выживание» и «Пила 2». Смертельно больной Джон Крамер уезжает в Мексику, чтобы получить рискованное экспериментальное лечение от рака. Однако выясняется, что «лечение» – это афера для обмана самых уязвимых людей. Обнаружив новую цель, Крамер возвращается к делу, используя свои хитроумные смертельные ловушки против мошенников.

Главная звезда франшизы Тобин Белл вернулся к роли Джона Крамера впервые с 2017 года. Шони Смит снова исполняет роль Аманды Янг — помощницы и соратницы Конструктора. Компанию им составили Сюннево Макодю Лунд, Стивен Бренд и Майкл Бич. Также в фильме снимались Рената Вака, Паулет Эрнанде, Джошуа Окамото и Октавио Хинохоса.

Режиссером ленты выступил Кевин Гройтер, который является монтажером первых фильмов серии и режиссером более поздних лент франшизы («Пила VI», «Пила 3D»). Он обещает, что эта история будет сконцентрирована именно на Конструкторе, являющемся центром Вселенной «Пилы». Гройтер дразнит возвращением к более суровому тону франшизы:

«Возможно, это не простота уровня «Пила I», но близко к этому. «Пила X» — это эмоциональное путешествие, в которое вы отправляетесь вместе с Джоном Крамером, а не бойня, которую вы переживаете с точки зрения жертв. Очевидно, найдутся люди, которым это не понравится, но я думаю, что фильм понравится людям, фанатеющим не только кровью в кадре. Но не беспокойтесь, фанаты крови: мы готовы поспорить, что и вы тоже будете более чем довольны».

Фильм «Пила X» выйдет в украинский прокат 28 сентября. Фильм также будет доступен в формате 4DX.