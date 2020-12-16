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Qualcomm представила среднеуровневую SoC Snapdragon 678, которая представляет собой слегка разогнанный вариант Snapdragon 675

Qualcomm представила среднеуровневую SoC Snapdragon 678, которая представляет собой слегка разогнанный вариант Snapdragon 675

Qualcomm представила среднеуровневую SoC Snapdragon 678, которая представляет собой слегка разогнанный вариант Snapdragon 675


Qualcomm продолжает планомерное обновление ассортимента мобильных процессоров для смартфонов и сегодня компания анонсировала среднеуровневую SoC Snapdragon 678. Как несложно догадаться, это обновление популярной Snapdragon 675, представленной в 2018 году.

Однокристальная система Snapdragon 678 сочетает в себе восемь ядер Kryo 460, а частота двух высокопроизводительных (Cortex-A76) достигает 2,2 ГГц — в Snapdragon 675 пиковая частота CPU упиралась в 2,0 ГГц. Техпроцесс остался прежним — 11 нм. Графическое ядро — по-прежнему Adreno 612, но Qualcomm говорит о более высокой производительности, так что оно, вероятно, тоже немного разогнано по сравнению с Snapdragon 675 (подробностей нет).

По остальным ключевым характеристикам Snapdragon 678 тоже повторяет Snapdragon 675 — модем Snapdragon X12 LTE с поддержкой скорости закачки до 600 Мбит/с и процессор обработки изображений (ISP) Spectra 250L. Правда, последний усилен третьим поколением движка AI Engine с процессором Hexagon 685, отвечающим за ускорение обработки задач искусственного интеллекта.

Snapdragon 678 поддерживает экраны FHD+ (2520×1080 пикселей) экраны с 10-разрядным представлением цвета, одинарные камеры разрешением до 192 Мп (или сдвоенные до 16 Мп), запись видео 4К со скоростью 30 к/с с использованием кодека H.265 (HEVC) и быструю зарядку Quick Charge 4+.

Qualcomm Snapdragon 678 уже доступна партнерам компании, а первые смартфоны на ее основе ожидаются в первом квартале 2021 года.

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