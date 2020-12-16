Qualcomm представила среднеуровневую SoC Snapdragon 678, которая представляет собой слегка разогнанный вариант Snapdragon 675

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Qualcomm продолжает планомерное обновление ассортимента мобильных процессоров для смартфонов и сегодня компания анонсировала среднеуровневую SoC Snapdragon 678. Как несложно догадаться, это обновление популярной Snapdragon 675, представленной в 2018 году.

Однокристальная система Snapdragon 678 сочетает в себе восемь ядер Kryo 460, а частота двух высокопроизводительных (Cortex-A76) достигает 2,2 ГГц — в Snapdragon 675 пиковая частота CPU упиралась в 2,0 ГГц. Техпроцесс остался прежним — 11 нм. Графическое ядро — по-прежнему Adreno 612, но Qualcomm говорит о более высокой производительности, так что оно, вероятно, тоже немного разогнано по сравнению с Snapdragon 675 (подробностей нет).

По остальным ключевым характеристикам Snapdragon 678 тоже повторяет Snapdragon 675 — модем Snapdragon X12 LTE с поддержкой скорости закачки до 600 Мбит/с и процессор обработки изображений (ISP) Spectra 250L. Правда, последний усилен третьим поколением движка AI Engine с процессором Hexagon 685, отвечающим за ускорение обработки задач искусственного интеллекта.

Snapdragon 678 поддерживает экраны FHD+ (2520×1080 пикселей) экраны с 10-разрядным представлением цвета, одинарные камеры разрешением до 192 Мп (или сдвоенные до 16 Мп), запись видео 4К со скоростью 30 к/с с использованием кодека H.265 (HEVC) и быструю зарядку Quick Charge 4+.

Qualcomm Snapdragon 678 уже доступна партнерам компании, а первые смартфоны на ее основе ожидаются в первом квартале 2021 года.