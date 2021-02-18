Рада попередньо підтримала нову схему розмитнення «євроблях»





На пленарному засіданні 18 лютого Верховна Рада у першому читанні проголосувала за два законопроєкти, які передбачають нову схему розмитнення «євроблях».

Мова йде про законопроєкти № 4643-д та № 4644-д зі змінами до Податкового кодексу України та Митного кодексу України відповідно. Ми вже розповідали про цю ініціативу, яка повинна остаточно розв’язати наболіле питання автомобілів з іноземною реєстрацією, яке усім вже неабияк набридло.

Зміни передбачають введення нової формули обчислення митних платежів, яка не залежить від вартості автомобіля, а лише від віку, об’єму та типу двигуна транспортного засобу. Водночас є умови для застосування нової схеми:

Не більше одного транспортного засобу на одну фізичну особу, які були завезені на територію України до 31.12.2020 року.

180 днів на митне оформлення.

Раніше ініціатори законопроєктів стверджували, що у випадку прийняття цієї схеми, оформлення євробляхи, що ввезена в Україну до 31 грудня 2020 року, буде коштувати близько однієї тисячі євро. Також запропоновані зміни зобов’язують Кабінет Міністрів України ініціювати на міжнародному рівні врегулювання питання дистанційного зняття з обліку (реєстрації) транспортних засобів у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

Законопроєкти ще мають ухвалити у другому читанні, щоб зміни запрацювали.

Зазначимо, що у 2020 році українці купили понад 350 тис. б/в і тільки 85,5 тис. нових автомобілів, тобто «євробляхи» та «битки» складають 80% всього авторинку країни. А з листопада минулого року система автофіксації порушень ПДР почала штрафувати «євробляхи» та іноземців.