Radeon RX 6050 XT — AMD анонсировала разогнанные версии видеокарт RX 6000 для ПК [цены, дата выхода и отличия]

Компания AMD подготовила к выпуску сразу несколько новых моделей настольных видеокарт серии Radeon RX 6050 XT. Отметим, в этот раз производитель сразу установил цены, соответствующие рыночным реалиям, не заставляя производителей называть нереальные рекомендованные розничные цены.

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Новые модели Radeon RX 6950 XT, 6750 XT и 6650 XT представляют собой немного ускоренные модификации уже существующих устройств Radeon RX 6900 XT, 6700 XT и 6600 XT, соответственно. При этом модели Radeon RX 6900 XT и 6700 XT останутся на рынке одновременно с новинками, а Radeon RX 6650 XT полностью заменит предыдущую версию 6600 XT.

Новые видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, 6750 XT и 6650 XT отличаются от предшественников немного увеличенными рабочими частотами графического процессора и памяти. Количество функциональных блоков GPU не изменилось. При этом производительность видеокарт выросла примерно на 5-6%. Во многих играх это может давать дополнительный 1 кадр в секунду. Лишь в некоторых проектах, которые изначально работают с высокой частотой, прирост может достигать 10 и более кадров в секунду. Но за повышенную производительность приходится рассчитываться увеличенным энергопотреблением. Новые версии имеют показатель TBP на 20-35 Вт выше. Соответственно, они должны выделять больше тепла, что создаёт дополнительную нагрузку на систему охлаждения.

«Это не будет серьезными улучшениями», — прямо заявили в AMD. «Физически ничего не изменилось».

Таким образом, можно предположить, что отличия между новыми и старыми устройствами сводятся лишь к использованию новой версии прошивки, которая устанавливает более высокие рабочие частоты.

Вместе с тем компания делает упор на показатель производительности на потраченный доллар и указывает его в качестве основного конкурентного преимущества.

Новые видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, 6750 XT и 6650 XT уже должны поступить в продажу с сегодняшнего дня. Цены референсных моделей составляют $1099, $549 и $399, соответственно. Также партнёры выпустят улучшенные версии с более эффективными системами охлаждения.

Источник: The Verge, Videocardz