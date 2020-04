Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink и побила рекорд по запускам среди (действующих) американских ракет

Поздно вечером 22 апреля, после длительного перерыва в 35 дней, SpaceX успешно запустила очередную ракету-носитель Falcon 9, отправив на орбиту седьмую партию из 60 спутников системы глобального спутникового интернета

Falcon 9 теперь самая часто использующаяся американская ракета из ныне действующих. Предыдущий лидер ULA Atlas 5 отстает на один запуск.

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 (B5 B1051.4) стартовала с площадки LC- 39A космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал 22 апреля в 22:31 по киевскому времени. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 теоретически может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/yl2T8rpJXq

