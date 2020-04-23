Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink и побила рекорд по запускам среди (действующих) американских ракет

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Поздно вечером 22 апреля, после длительного перерыва в 35 дней, SpaceX успешно запустила очередную ракету-носитель Falcon 9, отправив на орбиту седьмую партию из 60 спутников системы глобального спутникового интернета

Falcon 9 теперь самая часто использующаяся американская ракета из ныне действующих. Предыдущий лидер ULA Atlas 5 отстает на один запуск.

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 (B5 B1051.4) стартовала с площадки LC- 39A космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал 22 апреля в 22:31 по киевскому времени. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 теоретически может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/yl2T8rpJXq — SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020

Вторая ступень продолжила работу и успешно вывела спутники на запланированную орбиту. В течение нескольких месяцев они самостоятельно поднимутся на рабочую орбиту высотой 550 км, используя ионные двигатели.

С этим запуском орбитальная группировка спутников Starlink достигла 420 штук (за минусом тех нескольких, что сошли с орбиты). Ранее Илон Маск говорил, что как раз такое количество нужно для обеспечения минимального покрытия, но для нормальной работы сети требуется не меньше 780 спутников.

У SpaceX уже есть разрешение на запуск почти 12 тысяч спутников, а в октябре 2019 года она запросила дополнительное разрешение на еще 30 тысяч аппаратов. Кроме того, в марте 2019 года SpaceX получила от FCC соответствующее разрешение на размещение на территории США 1 млн наземных терминалов. И Маск уже рассказывал, какими они будут (компактная спутниковая тарелка на держателе).

Private beta begins in ~3 months, public beta in ~6 months, starting with high latitudes — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2020

Точных данных о тарифах пока нет, но ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявляла, что Starlink будет стоить «меньше, чем вы платите сейчас, но при этом в 5-10 раз быстрее».

В обозримом будущем SpaceX планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу.

Более подробно узнать об устройстве системы спутникового интернета SpaceX можно узнать из нашего материала.

В следующем месяце SpaceX планирует провести еще один полноценный запуск в интересах Starlink, а до конца года в плане числится еще восемь запусков спутников Starlink. Само собой, больше всего мы ждем первого эксплуатационного полета Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2 к МКС, который запланирован на 27 мая. Это будет первый полет с территории США после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году. Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли будут находиться в космосе до 110 дней, точная продолжительность миссии пока не определена.