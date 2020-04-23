Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink и побила рекорд по запускам среди (действующих) американских ракет
Поздно вечером 22 апреля, после длительного перерыва в 35 дней, SpaceX успешно запустила очередную ракету-носитель Falcon 9, отправив на орбиту седьмую партию из 60 спутников системы глобального спутникового интернета Starlink.
Запуск прошел успешно — спутники были доставлены на запланированную орбиту, а первая ступень, уже летавшая и садившаяся трижды, успешно села (52-я успешная посадка) на плавучую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане. Этот также запуск ознаменовал важное достижение — поскольку это был 84-й запуск, то Falcon 9 теперь самая часто использующаяся американская ракета из ныне действующих. Предыдущий лидер ULA Atlas 5 отстает на один запуск.
Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 (B5 B1051.4) стартовала с площадки LC-
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/yl2T8rpJXq
— SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020
Вторая ступень продолжила работу и успешно вывела спутники на запланированную орбиту. В течение нескольких месяцев они самостоятельно поднимутся на рабочую орбиту высотой 550 км, используя ионные двигатели.
С этим запуском орбитальная группировка спутников Starlink достигла 420 штук (за минусом тех нескольких, что сошли с орбиты). Ранее Илон Маск говорил, что как раз такое количество нужно для обеспечения минимального покрытия, но для нормальной работы сети требуется не меньше 780 спутников.
У SpaceX уже есть разрешение на запуск почти 12 тысяч спутников, а в октябре 2019 года она запросила дополнительное разрешение на еще 30 тысяч аппаратов. Кроме того, в марте 2019 года SpaceX получила от FCC соответствующее разрешение на размещение на территории США 1 млн наземных терминалов. И Маск уже рассказывал, какими они будут (компактная спутниковая тарелка на держателе).
Private beta begins in ~3 months, public beta in ~6 months, starting with high latitudes
— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2020
Уже в этом году SpaceX планирует начать предоставлять услуги связи первым клиентам в США и Канаде (закрытый бета-тест стартует через три месяца), а полноценное развертывание сети Starlink по всему миру намечено на середину 2020-х годов. Компания предварительно оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка $30 млрд.
Точных данных о тарифах пока нет, но ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявляла, что Starlink будет стоить «меньше, чем вы платите сейчас, но при этом в 5-10 раз быстрее».
В обозримом будущем SpaceX планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу.
Более подробно узнать об устройстве системы спутникового интернета SpaceX можно узнать из нашего материала.
В следующем месяце SpaceX планирует провести еще один полноценный запуск в интересах Starlink, а до конца года в плане числится еще восемь запусков спутников Starlink. Само собой, больше всего мы ждем первого эксплуатационного полета Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2 к МКС, который запланирован на 27 мая. Это будет первый полет с территории США после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году. Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли будут находиться в космосе до 110 дней, точная продолжительность миссии пока не определена.