SpaceX запросила разрешение на запуск еще 30 000 спутников Starlink





Созвездие спутников связи Starlink может оказаться почти в четыре раза больше, чем планировалось изначально. Компания SpaceX запросила у Международного союза электросвязи (ITU) разрешение на выделение частот для дополнительных 30 тыс. спутников. Два года назад компания представила документы для запуска почти 12 тыс. спутников для раздачи интернета по всему миру, которые одобрили ITU и Федеральная комиссия по связи (FCC). В мае этого года SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту первые 60 спутников системы глобального интернета Starlink.

FCC подала в ITU в общей сложности 20 заявок, каждая из которых запрашивает разрешение на запуск 1500 спутников на разные околоземные орбиты. SpaceX хочет вывести их на орбиты от 328 до 580 км, что, по мнению MIT’s Technology Review, может стать поводом для беспокойства. Роджер Томпсон (Roger Thompson) из организации Aerospace Corporation заявил, что эта область космоса является самой чистой, поэтому там летают пилотируемые корабли, в том числе и МКС. Её захламление тысячами спутников окажет сильное влияние на будущие полёты людей в космос.

Тем не менее запрос разрешения на 30 тыс. спутников вовсе не означает, что SpaceX действительно запустит все 42 тыс. спутников Starlink. Некоторые противники компании считают, что эти заявки – всего лишь уловка, чтобы ITU погряз в исследованиях в то время, когда он находится в процессе изменения своих правил. Как бы там ни было, эти запросы являются лишь первым шагом в очень длительном процессе. У SpaceX есть семь лет на то, чтобы отправить как минимум один спутник с запрошенными частотами, который должен будет проработать на орбите в течение 90 дней. В текущем месяце компания планирует запустить очередные 60 спутников Starlink, а в следующем – ещё одну партию аппаратов.

Источник: Engadget