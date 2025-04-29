Новости Крипто 29.04.2025 в 19:31 comment views icon

Стратегия HODL больше не работает даже с лучшими альткоинами — анализ Swan

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Стратегия HODL больше не работает даже с лучшими альткоинами — анализ Swan

Стратегия долгосрочного удержания криптовалюты при любых рыночных условиях, известная в сообществе как HODL (аббревиатура с хибопечатью, происходит от Hold On for Dear Life), больше не работает. Единственный токен, способный обогатить владельца таким образом, это биткоин. С другими, даже топовыми альткоинамиэта стратегия не имеет смысла.

Аналитическая компания Swan обнаружила, что большинство популярных токенов теряют почти всю свою ценность по отношению к биткоину. Специалисты подсчитали, сколько времени понадобилось топальткоинам, чтобы их цена упала на 90% (относительно BTC).

  • QTUM — 17 месяцев
  • МАТИК — 23 месяца
  • ICP — 24 месяца
  • ADA — 36 месяцев
  • XRP — 36 месяцев
  • LTC — 69 месяцев
  • XMR — 72 месяца

Тем временем BTC заканчивает апрель ростом на 13.8%. Это почти точно укладывается в историческое среднее значение для BTC в апреле.

Напомним, что в своем прогнозе под названием Big Ideas 2025 в своем прогнозе под названием Big Ideas 2025 аналитики ARK Invest выделили три сценария стоимости BTC до 2030 года: цена актива будет от $300 тыс. до $1,5 млн.

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