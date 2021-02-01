Раскрыты полные характеристики процессоров AMD EPYC 3-го поколения вместе с замысловатой схемой наименования моделей





Разобраться в системе наименования некоторых устройств бывает непросто. Это касается, в том числе, и названий серверных процессоров Intel и AMD. Разобраться в потоке цифр бывает достаточно проблематично для неискушённого пользователя. Чтобы помочь AMD клиентам справиться с этой задачей, даже подготовлен специальный слайд с инструкцией по расшифровке наименования её процессоров EPYC. Заодно удалось узнать и подробные технические характеристики серверных процессоров EPYC третьего поколения.

Как ожидается, новые процессоры AMD EPYC на базе архитектуры Zen3 будут представлены на протяжении двух месяцев. Эта серия получила кодовое название Milan. Чипы этой линейки, в зависимости от модели, получат прирост тактовой частоты на примерно на 200 МГц по сравнению с процессорами предыдущего поколения (на базе архитектуры Zen2, кодовое название Rome). Модель EPYC 7763 получит 64 вычислительных ядра и частоту 3,5 ГГц, что на 100 МГц больше, чем у версии EPYC 7742. В то же время наиболее быстрый (с точки зрения таковой частоты) 8-ядерный процессор EPYC 72F3 будет иметь частоту 4,1 ГГц, а прирост по сравнению с моделью EPYC 7F52 серии Rome составит 200 МГц.

Теперь подробно рассмотрим цифровое наименование моделей процессоров. Последняя (четвёртая) цифра указывает на то, к какому семейству относится данный чип: 3 означает EPYC 3-го поколения под кодовым названием Milan. Вторая цифра сообщает о количестве вычислительных ядер в процессоре. При этом число 2 соответствует 8 вычислительным ядрам, 3 – 16 ядрам. Но в то же время некоторые числа во второй цифре говорят уже не о конкретном количестве ядер, а о диапазоне: 4 соответствует диапазону от 24 до 28 ядер, 6 – от 40 до 46 ядер. А числа 5 и 7 опять указывают на конкретное количество ядер – 32 и 64, соответственно.

Третья цифра указывает на целевой уровень производительности конкретной модели процессора. При этом устройства с числом 1 обладают базовой производительностью и являются доступными решениями. Модели с числами 4 и 6 ориентированы на требовательные к производительности приложения. Процессоры с буквой F на этой позиции являются наиболее производительными устройствами для высоких вычислительных нагрузок.

В некоторых моделях процессоров после цифрового обозначения может использоваться буква P. Она свидетельствует о предназначении чипа для однопроцессорных систем.

Подробные технические характеристики серверных процессоров AMD EPYC третьего поколения представлены в следующей таблице.

Источник: videocardz