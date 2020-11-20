Разработчики Cyberpunk 2077 в последнем выпуске Night City Wire подробно рассказали о Джонни Сильверхэнде, музыке и многом другом

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Пятый (заключительный) эпизод из серии трансляций Night City Wire по Cyberpunk 2077 разработчики из CD Projekt RED посвятили рокербою с хромированной серебряной кибер-рукой Джонни Сильверхенду, которого сыграл Киану Ривз, звуковому сопровождению и разного рода деталям. Также на стриме, который прошел 19 ноября (именно на эту дату был запланирован релиз до недавнего переноса на декабрь) показали свежий геймплейный трейлер с подробным рассказом об игре и разностороннем мире Cyberpunk 2077.

Джонни Сильверхенд — центральный персонаж во всей серии Cyberpunk и второй персонаж в Cyberpunk 2077 по количеству строк диалогов. На протяжении всей сюжетной кампании он будет неотрывно сопровождать игрока. Еще во втором выпуске Night City Wire разработчики подтвердили, что в игре можно будет поиграть за персонажа Киану Ривза. В свежем выпуске нам показали кадры геймплея за главного «самурая».

В нескольких роликах разработчики и сам Киану в деталях рассказали, как проходила работа. Актер признался, что ему впервые пришлось отработать столько часов в сценах с захватом движений. Каждая сессии захвата движений длились около 4-5 часов и, по словам разработчиков, объем работы, проделанной актером, сопоставим со съемками полнометражных фильмов.

CD Projekt RED задалась целью адаптировать озвучку Cyberpunk 2077 сразу на 11 языков. И здесь разработчикам здорово помогла технология процедурной анимации JALI — она адаптирует мимику под озвучку на любом языке мира, подстраивая ее в зависимости от тональности и эмоциональной окраски голоса.

Немалую часть трансляции посвятили музыке в игре — ее там будет больше 7,5 часов. К слову, на стриминговых сервисах уже доступен мини-альбом с OST из CD Projekt RED (Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube). Задавшись целью использовать только электронные инструменты, музыканты смело экспериментировали со стилями, чередуя эмбиент с более ритмичным EDM.

В свежем геймплейном ролике показали деревья прокачки оружия и способностей, возможности кастомизации персонажа, инвентарь, а также множество сцен со стрельбой, драками и погонями.

Сразу по завершении трансляции посыпались полноценные превью Cyberpunk 2077 от блогеров и игровых изданий.

Получасовая запись трансляции пятого эпизода Night City Wire

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря, с первого дня игра будет доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X. На nextgen-консолях игра будет работать в режиме обратной совместимости, а большое графическое обновление, которое полностью раскроет потенциал нового железа, владельцы PS5 и Xbox Series X получат только 2021 году, оно будет полностью бесплатным. Игра уже доступна для предварительного заказа по цене $29,99 или 899 гривен.