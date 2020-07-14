Разработчики: Игра Death Stranding для ПК усиливает эффект присутствия по сравнению с версией для PlayStation 4





Наконец состоялся долгожданный для многих выход игры Death Stranding на платформе ПК. Эта версия получила ряд улучшений по сравнению с версией для PlayStation 4, включая поддержку технологии NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) 2.0, которая обеспечивает возможность запуска игры в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 2060. Так что владельцы мощных систем смогут ощутить дополнительные преимущества данного проекта.

Более того, арт-директор Kojima Productions Йоджи Шинкава отельно отметил, что добавление поддержки Ultrawide-дисплеев (соотношение сторон 21:9) придаёт игре необходимый кинематографический вид. В результате, у пользователя возникает ощущение присутствия в кинотеатре, в то время как обычное соотношение 16:9 больше напоминает просмотр шоу по телевизору. Так что кинематографическое соотношение сторон усиливает эффект присутствия.

«Кроме того, когда у вас более широкая горизонтальная перспектива, вы можете видеть больше врагов, а также вы можете увидеть место, куда вы захотите пойти, потому что на самом деле объём информации намного более видим», — добавил Йоджи Шинкава.

Источник: wccftech