Разработчики сайта booking.uz.gov.ua предлагают бесплатно внедрить онлайн-систему продажи билетов на Kyiv Boryspil Express, но «Укрзалізниця» игнорирует предложение

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Компания UNIT во второй раз за последнее время обращается с открытым письмом к компаниям, которые отказываются от сотрудничества в сфере онлайн-сервисов. В первый раз речь шла о закрытии существующего проекта «Карточка киевлянина», а теперь в аналогичную ситуацию попала «Укрзалізниця».

По словам представителей компании UNIT, они неоднократно предлагали бесплатно внедрить онлайн-продажу электронных билетов на Аэроэкспресс «Киев — Борисполь» (Kyiv Boryspil Express), но «Укрзалізниця» проигнорировала данные предложения из-за чего покупка электронных билетов для пассажиров на указанное направление до сих пор недоступна через интернет.

Отметим, что компанию UNIT трудно обвинить в недостатке опыта, так как именно она разрабатывала текущий сервис по продаже ЖД-билетов для «Укрзалізниці» (booking.uz.gov.ua).

Разработчики также отметили отсутствие необходимости закупки новой специализированной пассажирской информационной системы, которая сейчас осуществляется «Юго-Западной железной дорогой», так как необходимая функциональность уже имеется в программно-аппаратном комплексе по оформлению электронных проездных документов «Укрзалізниці».

«Компания «UNIT» в очередной раз призывает «Укрзалізницю» рассмотреть предложение и сообщает, что готова передать необходимое программное обеспечение для того, чтобы граждане Украины и других государств наконец получили возможность покупки электронных билетов через официальный веб-сайт Укрзалізниці (booking.uz.gov.ua)» — отметили в пресс-службе компании.

Интересно, что в недавнем интервью изданию «Цензор.нет» глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов заявил, что электронная система booking.uz.gov.ua не выдержала пиковых нагрузок во время старта продаж билетов на новогодние праздники:

«Был существенный сбой со стороны электронной системы. Она не выдерживала пиковых нагрузок. В этом были точечные вопросы еще в летние периоды перевозок. Мы проводили определенное совершенствование, но, когда мы открыли продажу на зимние праздничные дни, система все равно не справилась. Мы очень подробно этот вопрос сейчас разбираем и будем проводить существенную модернизацию системы. 100-процентно спрогнозировать, каким образом сработает система в таких условиях мы не могли. А по специалистам, которые отвечали за это направление, проводится проверка: могли ли они предвидеть такой объем заказов. И соответственно будем принимать кадровые решения» — отметил Евгений Кравцов.

В свою очередь разработчики отрицают наличие проблемы в своей системе:

«Программное обеспечение работало и работает в штатном режиме. Задержки с оформлением билетов через интернет произошли в связи с искусственно созданной ситуацией с открытием в последний момент продажи билетов на новогодние праздники и устарелостью серверного оборудования, расположенного в дата-центре Укрзалізниці — филиала «ГИВЦ»» — рассказали представители UNIT.

Напомним, что в декабре 2018 года компания UNIT, которая является инвестором проекта «Карточка киевлянина», обратилась с открытым письмом к мэру Киева Виталию Кличко по поводу возможного закрытия проекта. В обращении упоминается, что недавно в СМИ появилась информация о закрытии проекта «Карточка киевлянина» с 1 января 2019 года в связи с истечением срока действия договора с инвестором. В связи с этим инвестор выразил свое удивление «неожиданному и необоснованному решению в одностороннем порядке без каких-либо переговоров с инвестором закрыть крупнейший социальный проект столицы и страны, участниками которого являются 1,5 миллиона киевлян».

Источник: UNIT