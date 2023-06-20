Reddit взломали хакеры, которые требуют $4,5 млн и снижения цен на API

Еще в феврале злоумышленники получили доступ к внутренним данным Reddit через фишинговую атаку, направленную на сотрудников компании. В настоящее время они угрожают опубликовать конфиденциальную информацию, если Reddit не заплатит им выкуп и не отменит новую ценовую политику по API.

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Bleeping Computer уже сообщал, что за февральской атакой на Reddit стоит группа программ-вымогателей BlackCat. Хакеры говорят, что располагают около 80 ГБ данных Reddit и угрожают обнародовать их, если их требования не выполнят: обмен информации на $4,5 млн, а также отмена запланированных изменений цен на API – то, что вызвало многочисленные протесты от пользователей и модераторов на прошлой неделе.

Во время взлома Reddit писал, что злоумышленники использовали «сложную и целенаправленную» фишинговую атаку, чтобы получить доступ к внутренним документам и данным, включая контактную информацию сотрудников и рекламодателей.

Компания утверждала, что хакеры не получали доступа к данным пользователей, которые не были публичными.