Cyberpunk 2077 ушла в печать — релиз 19 ноября на Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 и ПК.





О том, что горячо ожидаемый киберпанковый экшен-RPG «ушёл на золото» разработчики сообщили в официальном твиттере проекта. Основная часть работы над игрой завершена, и CDPR готовится к ее запуску — релиз состоится 19 ноября на Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 и ПК.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀 See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020

Польская студия CD Projekt RED (авторы серии игр «Ведьмак») представила Cyberpunk 2077 в мае 2012 года, а в январе 2013-го вышел первый CGI-трейлер. Изначально Cyberpunk 2077, основанная на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020, должна была выйти 16 апреля 2020 года, но в итоге релиз откладывали дважды: в начале года разработчики сообщили о переносе на 17 сентября, а в июле — на 19 ноября. В конце сентября CDPR даже перевела сотрудников на шестидневную рабочую неделю с оплатой переработок, чтобы довести игру до совершенства. И хотя игра отправилась в печать, разработчики продолжают искать ошибки и мелкие недоработки, так что патч с исправлениями в первый день более чем вероятен.

В обозримом будущем Cyberpunk 2077 получит небольшие бесплатные DLC, а также платные крупные сюжетные дополнения. Сейчас команда CDPR также сосредоточена на разработке мультиплеера Cyberpunk 2077 и бесплатного графического обновления для консолей следующего поколения.

Не так давно фанаты обратились к CDPR с просьбой добавить в Cyberpunk 2077 украинскую локализацию, запустив соответствующие петиции на Change.org и GOG.