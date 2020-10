Cyberpunk 2077 ушла в печать — релиз 19 ноября на Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 и ПК.

О том, что горячо ожидаемый киберпанковый экшен-RPG «ушёл на золото» разработчики сообщили в официальном твиттере проекта. Основная часть работы над игрой завершена, и CDPR готовится к ее запуску — релиз состоится 19 ноября на Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 и ПК.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀

See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020