Тысячи видеокарт Radeon RX 7900 XTX эталонного дизайна нагреваются до 110°C и теряют производительность — AMD просит обращаться в техподдержку

В ожидании заявления AMD по перегреву видеокарт Radeon RX 7900 XTX и последующему снижению их производительности (которое должно было появиться вчера, но вышло лишь сегодня) Игорь Валлоссек из Igor’sLAB поделился изысканиями по поводу проблемы.

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Как уже сообщалось ранее другим исследователем, проблема перегрева и тротлинга видеокарт кроется в испарительной камере, которая должна охлаждать чип. В электронном письме, полученном от AMD одним из покупателей сообщалось, что вчера должно было быть сделано официальное заявление.

«Предположительно, причина в испарительной камере. Затронуты несколько партий. В настоящее время под подозрением 4-6 партий и тысячи видеокарт. Затронуты только карты MBA» — говорилось в письме.

За время продажи Radeon RX 7900 XTX были отозваны сотни видеокарт, в том числе интегрированных в сборки компьютеров. Проблема затрагивает только модель RX 7900 XTX и только эталонный дизайн AMD/MBA. Она не влияет ни на одну из видеокарт с нестандартной системой охлаждения. Эталонная модель RX 7900 XT с урезанным графическим процессором Navi 31 также не затронута.

«Только функционально ограниченная испарительная камера RX 7900 XTX затронута серьезной проблемой, требующей отзыва видеокарты. Это связано с тем, что не только хотспот, но и резервуар для хранения может нагреваться до 110 °C, работая значительно выше допустимого температурного предела» — Игорь Валлоссек

AMD традиционно отдает приоритет производству эталонных карт по сравнению с партнерскими в первые недели запусков новых моделей Radeon. Поэтому на старте продаж на рынке так мало анонсов и доступных вариантов. Продав тысячи эталонных карт пользователям и партнерам, компания оказалась в затруднительном положении. В настоящее время AMD предлагает обмен или возврат средств частным лицам и торговым партнерам.

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Вот что говорится в официальном заявлении AMD, которое всё же вышло сегодня: