Режиссеры «Мстители: Финал» объяснили «самый бессмысленный» элемент финала — и теперь он получил суть

Одна из самых удивительных вещей в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» — это их способность сосредотачиваться на главных персонажах, вместе с тем отдавая второстепенным некоторые интересные моменты.
Одним из таких был эпизод с участием Тора (Криса Хемсворта), которого Ракета (Брэдли Купер) и Халк (Марк Руффало) пытались вытащить с законного отдыха в Новом Асгарде для путешествий во времени и поиска Камней Вечности.
В этой сцене Тор, немного потерявший форму и выпивающий, угрожает противнику Корга в Fortnite с ником «Noobmaster69» — и теперь режиссеры «Мстителей» братья Руссо раскрыли его таинственную личность.
В удаленной заметке на X (через Collider) Руссо написали, что Noobmaster69 — это никто иной, как Вонг (Бенедикт Вонг), один из второстепенных персонажей Доктора Стрэнджа.
Еще одна забавная деталь, на которую обратят внимание фаны — Вонг в то время из-за исчезновения Стрэнджа стал Верховным чародеем, поэтому даже на такой большой должности, он все равно находил время, чтобы «повозиться» с Тором в игре.
Возможно, Руссо просто пошутили таким образом, но появление Вонга в образе Noobmaster69 в целом имеет смысл. В MCU персонажа показывали, как осведомленного в поп-культуре — он любил Бейонсе и клан Сопрано, а в «Женщина Халк» и «Шан-Чи» бывал еще веселее (вспомните пение в караоке или дружбу с Медисинн). Поэтому игра в Fortnite на фоне этого всего выглядит довольно ожидаемой.
Вероятно, Вонг появится и по крайней мере в одном из двух будущих фильмов о «Мстителях», где Роберт Дауни-младший, напомним, предстанет в роли Доктора Дума.
«Мстители: Судный день» (который ранее был известен под названием «Мстители: Династия Канга») выйдет в кинотеатрах 1 мая 2026 года, тогда как «Мстители: Тайные войны» дебютируют 7 мая 2027 года.
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