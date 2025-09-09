Новости Игры 09.09.2025 comment views icon

В GTA 6 появятся собственные Uber и OnlyFans, — инсайдер

Маргарита Юзяк

GTA всегда высмеивала все подряд — от американских брендов и политиков до социальных проблем и онлайн-сервисов. GTA 6, которая выйдет в следующем году, не изменит этой традиции.

На GTAForums инсайдер Tez2 говорит, что нашел в сети домены якобы зарегистрированные на Rockstar. Продолжение культовой франшизы обещает стать самой масштабной и дорогой игрой в серии, которая будет длиться минимум в два раза дольше своих предшественников. Список так называемой первой «ААААА-игры» выглядит следующим образом и ниже опишем несколько теорий относительно них:

  • what-up.app
  • rydeme.app
  • buckme.app
  • leonidagov.org
  • brianandbradley.com
  • hookers-galore.com
  • wipeoutcornskin.com
  • myboyhasacreepycorndog.com

Очевидно, что What-Up — это пародия на WhatsApp, а RydeMe — своеобразный Uber. На Reddit считают, что Brian and Bradley станет аналогом известной юридической фирмы Morgan & Morgan в США, которая занимается вопросами выплат из-за травм. Многие фильмы и сериалы высмеивают то, как люди намеренно себя травмируют ради денег — похоже, Rockstar решила не пропустить сатиру. А вот Hookers Galore больше интригует: одни видят в этом отсылку к OnlyFans или Tinder, другие думают о троллинге или даже фишинге.

Rockstar не впервые придумывает внутренние сайты, например, GTA 4 имела свой аналог Google. Кроме того, четвертая часть принесла онлайн-знакомства в Love Meet и Craplist.net, который может напоминать OLX. GTA 5 подняла планку выше: Bleeter (Twitter), Lifeinvader (Facebook) и BAWSAQ, где можно было играть на бирже, как на NASDAQ. И теперь GTA 6 продолжит пародии на современные сервисы.

Отметим, что Take-Two намеренно затягивает с рекламой, поэтому фаны ищут намеки о GTA 6 на просторах сети. В частности пользователи «сливали» интерактивную карту, где можно увидеть ключевые локации. А в последнем трейлере с геймплейными элементами отыскали фигуру ребенка, что нетипично для серии.

Источник: The Gamer

