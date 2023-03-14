Rozetka во время войны: возврат к довоенным показателям и разрушенные планы по продаже бизнеса Kaspi.kz не менее чем за $1 млрд

Совладелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин дал большое интервью ресурсу Forbes, в котором рассказал о работе его бизнеса до и во время полномасштабного российского вторжения. Мы выбрали наиболее интересные моменты и кратко расскажем о них.

Первые недели войны

В марте 2022 года Чечеткин написал команде отчаянное письмо, в котором назвал свой бизнес «самолетом в смертельном пике» и отметил, что все достижения разрушились «у нас на глазах». Россияне тогда атаковали Киев, главный склад оказался на линии огня, 270 магазинов Rozetka были закрыты. К тому времени торговля почти остановилась – за три недели с начала войны выручка Rozetka составила 23 млн грн. Для сравнения: в декабре 2021 года компания продала товаров на 4 млрд. грн.

Кроме того, российское нападение сорвало сделку, которая должна была сделать Чечоткина миллиардером. В конце 2021 года появилась информация, что казахстанский финтех-гигант Kaspi.kz собирается приобрести большой украинский интернет-магазин. Ходили слухи, что это могут быть маркетплейсы Kasta или Rozetka. Источники Forbes отмечают, что уже готовилось соглашение по продаже Rozetka, этот бизнес оценили в сумму между $1 млрд и $3 млрд. До закрытия сделки якобы оставалось несколько недель, но все планы разрушила война. А уже в марте 2022 года неназванный покупатель предложил Чечоткину за компанию сумму в диапазоне $2–10 млн, которую бизнесмен воспринял как оскорбление.

Восстановление бизнеса

Сейчас, благодаря героическим усилиям ВСУ, Rozetka почти вернула утраченные позиции. Уже в августе прошлого года, по словам Чечоткина, ситуация с выручкой стала близка к довоенной, но он не раскрывает финансовых показателей компании. По данным YouControl, выручка основного юрлица Rozetka, «Розетка.юа», составляет 21,2 млрд грн.

В настоящее время некоторые показатели Rozetka даже опережают довоенные. К примеру, в феврале 2022 года компания насчитывала 270 магазинов, а в феврале 2023 года их количество уже возросло до 297. Большинство торговых точек – собственные.

Однако посещаемость Rozetka еще не возобновилась до показателей 2021 года. В декабре 2022 года она составила 40 млн посещений в месяц. В конце мая Rozetka получала около 65% трафика от довоенного.

Синергия с малым бизнесом

Во многом компанию спасла активность малых предпринимателей, торгующих на ее маркетплейсе. Они быстро подстраивали предложение под резкие изменения спроса потребителей. Весной продавцы насытили платформу тактическими товарами, осенью – зарядными устройствами.

Крупные компании не всегда могут реагировать столь оперативно. Поставщики остановили кредитные линии и предоставляли товар по предоплате. Долги ритейлера перед ними достигали в мае 2 млрд грн. Несколько крупных поставщиков рассказали, что Rozetka смогла рассчитаться по долгам до конца года.

Чтобы поощрить небольших продавцов, Rozetka в начале марта на две недели упразднила комиссию за продажи на маркетплейсе. До войны независимые поставщики уплачивали около 20% розничной цены своего товара. Комиссию вернули в апреле. Однако некоторые категории товаров комиссии были льготными или вообще отсутствовали. Так, на зарядные устройства Rozetka снизила комиссионные до 7%. На тактические товары комиссия была отменена вообще. По оценке Чечоткина, количество продавцов на маркетплейсе выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Очень возросла доля мелких продавцов.

Компания не собирается останавливаться только на восстановлении до довоенных показателей. В настоящее время руководство занимается расширением бизнеса и выводит бренд Rozetka на рынок Польши.