«Рыцарь семи королевств» — сиквел «Игры престолов» раскрыл дополнительный актерский состав и еще одного Таргариена

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Сериал дебютирует в 2025 году, а его сюжет будет разворачиваться за 100 лет до событий «Игры престолов» и через 100 лет после событий «Дома дракона».

HBO представил еще семерых новых актеров, которые присоединятся к проекту. Это в частности: Эдвард Эшли («Властелины воздуха») в роли сира Стеффона Фосовея, Генри Эштон («Пособие по убийству для хорошей девочки») — Дерон Таргариен, Юссеф Керкур («Дом Гуччи») — Стили Пейт, Дэниел Монкс («Каос») как сир Манфред Дондаррион, Шон Томас («Как заниматься сексом») — Рэймун Фосовей, Том Воган-Лолор («Мстители: Война бесконечности») — Пламмер и Дэнни Уэбб («Режим») — Сир Арлан из Пеннитри.

Главные роли в сериале «Рыцарь семи королевств» сыграют Питер Клеффи (Рыцарь Дункан) и Декстер Сол Анселл (оруженосец Эгг). Также среди ранее объявленного актерского состава Финн Беннет (Эйрион Таргариен), Берти Карвел (Бейлор Таргариен), Танзин Кроуфорд (Танселл), Дэниел Ингз (Лионель Баратеон) и Сэм Спруэл (Мейкар Таргариен).

«За столетие до событий «Игры престолов» два героя бродили по Вестеросу… молодой, наивный, но отважный рыцарь, сэр Дункан Высокий, и его сквайр, Эгг. Действие происходит в эпоху, когда род Таргариенов все еще держит Железный трон, а память о последнем драконе еще не вышла из памяти живых. Этих невероятных друзей ждут великие судьбы, могущественные враги и опасные подвиги», — из официального синопсиса.

Режиссером трех из шести эпизодов выступит Сара Адина Смит («Уроки химии»), а остальных — Оуэн Харрис («Черное зеркало»). Сценарий писали Мартин и Айра Паркер («Симпатик», «Дом дракона»), а Райан Кондалл («Дом дракона») присоединился в роли исполнительного продюсера.

«Рыцарь семи королевств» дебютирует на Max в 2025 году (пока без точной даты).

Ранее Джордж Р.Р. Мартин подтвердил, что в разработке находится сразу семь шоу из вселенной «Игры престолов»: в частности «10 000 кораблей» и сериал про Эйгона Завоевателя.

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Источник: Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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