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Ryzen 9 3900XT будет разгоняться до 4,8 ГГц. Стали известны рабочие частоты CPU AMD Matisse Refresh

Ryzen 9 3900XT будет разгоняться до 4,8 ГГц. Стали известны рабочие частоты CPU AMD Matisse Refresh

Ryzen 9 3900XT будет разгоняться до 4,8 ГГц. Стали известны рабочие частоты CPU AMD Matisse Refresh


Обновленные CPU линейки Ryzen 3000 (Matisse Refresh) с индексом XT, которые AMD готовит в качестве ответа на новейшие конкурирующие чипы Intel Comet Lake-S, получат весьма существенную прибавку к частотам — 200-300 МГц. По крайней мере, если верить свежей публикации с предварительными характеристиками CPU на страницах китайского форума ChipHell.

Новые процессоры AMD Ryzen 3000 XT, известные под кодовым названием Matisse 2 или Matisse Refresh, официально дебютируют 16 июня, но в продажу поступят только с 7 июля. Всего в рамках серии ожидается три модели:

  • AMD Ryzen 9 3900XT (преемник Ryzen 9 3900X)
  • AMD Ryzen 7 3800XT (преемник Ryzen 7 3800X)
  • AMD Ryzen 5 3600XT (преемник Ryzen 5 3600X)

По предварительным данным, обновленные варианты уже хорошо знакомых нам CPU Ryzen 3000 при неизменной конфигурации нарастят частоты на 200-300 МГц относительно нынешних моделей, что должно положительно сказаться на быстродействии во многих задачах, в том числе видеоиграх. Если верить свежей утечке, самая производительная модель из троицы Ryzen 9 3900XT сможет работать на частоте 4,8 ГГц в Boost-режиме, что соответствует приросту в 200 МГц по сравнению с Ryzen 9 3900X. Но, что еще более важно, базовая частота вырастет на 300 МГц — до 4,1 ГГц. Модель AMD Ryzen 7 3800XT получит те же дополнительные 300 и 200 МГц к базовой и повышенной частоте соответственно, а AMD Ryzen 5 3600XT получит такую прибавку, только наоборот: 200 МГц к базовой и 300 МГц — к повышенной.

Основные технические характеристики всех 7-нм процессоров AMD Matisse приведены в таблице ниже (новые модели выделены жирным).

ПроцессорЯдра /
потоки		Базовая
частота, ГГц		Повышенная Boost-частота, ГГцTDP, ВтРекомендованная
цена
Ryzen 9 3950X16 / 323,54,7105$749
Ryzen 9 3900XT12 / 244,14,8??
Ryzen 9 3900X12 / 243,84,6105$499
Ryzen 9 390012 / 243,14,365
Ryzen 7 3800XT8 / 164,24,7??
Ryzen 7 3800X8 / 163,94,5105$399
Ryzen 7 3700X8 / 163,64,465$329
Ryzen 5 3600XT6 / 124,04,7??
Ryzen 5 3600X6 / 123,84,495$249
Ryzen 5 36006 / 123,64,265$199
Ryzen 5 3500X6 / 63,64,165
Ryzen 5 35006 / 63,64,165
Ryzen 3 3300X4 / 83,84,365$120
Ryzen 3 31004 / 83,63,965$99

Предположительно, одновременно с CPU Ryzen 3000 XT компания AMD представит линейку настольных APU Ryzen 4000 (по аналогии с мобильными собратьями они получат процессорные ядра Zen 2 и GPU Radeon Vega, но будут работать на более высоких частотах) в исполнении AM4.

Источник: Videocardz

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