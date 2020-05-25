Ryzen 9 3900XT будет разгоняться до 4,8 ГГц. Стали известны рабочие частоты CPU AMD Matisse Refresh
Обновленные CPU линейки Ryzen 3000 (Matisse Refresh) с индексом XT, которые AMD готовит в качестве ответа на новейшие конкурирующие чипы Intel Comet Lake-S, получат весьма существенную прибавку к частотам — 200-300 МГц. По крайней мере, если верить свежей публикации с предварительными характеристиками CPU на страницах китайского форума ChipHell.
Новые процессоры AMD Ryzen 3000 XT, известные под кодовым названием Matisse 2 или Matisse Refresh, официально дебютируют 16 июня, но в продажу поступят только с 7 июля. Всего в рамках серии ожидается три модели:
- AMD Ryzen 9 3900XT (преемник Ryzen 9 3900X)
- AMD Ryzen 7 3800XT (преемник Ryzen 7 3800X)
- AMD Ryzen 5 3600XT (преемник Ryzen 5 3600X)
По предварительным данным, обновленные варианты уже хорошо знакомых нам CPU Ryzen 3000 при неизменной конфигурации нарастят частоты на 200-300 МГц относительно нынешних моделей, что должно положительно сказаться на быстродействии во многих задачах, в том числе видеоиграх. Если верить свежей утечке, самая производительная модель из троицы Ryzen 9 3900XT сможет работать на частоте 4,8 ГГц в Boost-режиме, что соответствует приросту в 200 МГц по сравнению с Ryzen 9 3900X. Но, что еще более важно, базовая частота вырастет на 300 МГц — до 4,1 ГГц. Модель AMD Ryzen 7 3800XT получит те же дополнительные 300 и 200 МГц к базовой и повышенной частоте соответственно, а AMD Ryzen 5 3600XT получит такую прибавку, только наоборот: 200 МГц к базовой и 300 МГц — к повышенной.
Основные технические характеристики всех 7-нм процессоров AMD Matisse приведены в таблице ниже (новые модели выделены жирным).
|Процессор
|Ядра /
потоки
|Базовая
частота, ГГц
|Повышенная Boost-частота, ГГц
|TDP, Вт
|Рекомендованная
цена
|Ryzen 9 3950X
|16 / 32
|3,5
|4,7
|105
|$749
|Ryzen 9 3900XT
|12 / 24
|4,1
|4,8
|?
|?
|Ryzen 9 3900X
|12 / 24
|3,8
|4,6
|105
|$499
|Ryzen 9 3900
|12 / 24
|3,1
|4,3
|65
|–
|Ryzen 7 3800XT
|8 / 16
|4,2
|4,7
|?
|?
|Ryzen 7 3800X
|8 / 16
|3,9
|4,5
|105
|$399
|Ryzen 7 3700X
|8 / 16
|3,6
|4,4
|65
|$329
|Ryzen 5 3600XT
|6 / 12
|4,0
|4,7
|?
|?
|Ryzen 5 3600X
|6 / 12
|3,8
|4,4
|95
|$249
|Ryzen 5 3600
|6 / 12
|3,6
|4,2
|65
|$199
|Ryzen 5 3500X
|6 / 6
|3,6
|4,1
|65
|–
|Ryzen 5 3500
|6 / 6
|3,6
|4,1
|65
|–
|Ryzen 3 3300X
|4 / 8
|3,8
|4,3
|65
|$120
|Ryzen 3 3100
|4 / 8
|3,6
|3,9
|65
|$99
Предположительно, одновременно с CPU Ryzen 3000 XT компания AMD представит линейку настольных APU Ryzen 4000 (по аналогии с мобильными собратьями они получат процессорные ядра Zen 2 и GPU Radeon Vega, но будут работать на более высоких частотах) в исполнении AM4.
Источник: Videocardz