Ryzen 9 3900XT будет разгоняться до 4,8 ГГц. Стали известны рабочие частоты CPU AMD Matisse Refresh





Обновленные CPU линейки Ryzen 3000 (Matisse Refresh) с индексом XT, которые AMD готовит в качестве ответа на новейшие конкурирующие чипы Intel Comet Lake-S, получат весьма существенную прибавку к частотам — 200-300 МГц. По крайней мере, если верить свежей публикации с предварительными характеристиками CPU на страницах китайского форума ChipHell.

Новые процессоры AMD Ryzen 3000 XT, известные под кодовым названием Matisse 2 или Matisse Refresh, официально дебютируют 16 июня, но в продажу поступят только с 7 июля. Всего в рамках серии ожидается три модели:

AMD Ryzen 9 3900XT (преемник Ryzen 9 3900X)

AMD Ryzen 7 3800XT (преемник Ryzen 7 3800X)

AMD Ryzen 5 3600XT (преемник Ryzen 5 3600X)

По предварительным данным, обновленные варианты уже хорошо знакомых нам CPU Ryzen 3000 при неизменной конфигурации нарастят частоты на 200-300 МГц относительно нынешних моделей, что должно положительно сказаться на быстродействии во многих задачах, в том числе видеоиграх. Если верить свежей утечке, самая производительная модель из троицы Ryzen 9 3900XT сможет работать на частоте 4,8 ГГц в Boost-режиме, что соответствует приросту в 200 МГц по сравнению с Ryzen 9 3900X. Но, что еще более важно, базовая частота вырастет на 300 МГц — до 4,1 ГГц. Модель AMD Ryzen 7 3800XT получит те же дополнительные 300 и 200 МГц к базовой и повышенной частоте соответственно, а AMD Ryzen 5 3600XT получит такую прибавку, только наоборот: 200 МГц к базовой и 300 МГц — к повышенной.

Основные технические характеристики всех 7-нм процессоров AMD Matisse приведены в таблице ниже (новые модели выделены жирным).