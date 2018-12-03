Vodafone запустил услугу «Год без абонплат» для абонентов тарифов Vodafone SuperNet (715 грн, 935 грн и 1265 грн для Start, Pro и Unlim)

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Оператор мобильной связи Vodafone открыл клиентам линейки Vodafone SuperNet возможности заказать услугу «Год без абонплат», благодаря которой пользователи актуальной тарифной линейки смогут забыть на год о регулярных платежах.

Для этого достаточно оплатить необходимую сумму один раз в год вместо регулярных платежей. При этом новый пакет услуг будет подключаться автоматически каждые 4 недели в течение года. Для тарифа SuperNet Start стоимость услуги составляет 715 грн / 365 дней, для тарифа SuperNet Pro — 935 грн / 365 дней, для тарифа SuperNet Unlim — 1265 грн / 365 дней.

Подключить услугу клиенты могут самостоятельно, в приложении для самообслуживания My Vodafone или с помощью USSD команды * 365 # и кнопка вызова.

Напомним, что в рамках линейки тарифов Vodafone SuperNet клиентам доступны различные объемы мобильного интернета – от 4 ГБ и до безлимита, стоимостью от 65 до 115 грн соответственно.

Детали тарифов и подключения услуги «Год без абонплат» доступны на сайте Vodafone по следующей ссылке.

Источник: Vodafone