banner
Новости Технологии 16.09.2025 comment views icon

С iOS 26 все Apple iPhone 17 и Air получили умный режим экономии времени работы от аккумулятора

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

З iOS 26 Apple iPhone 17, Pro та Pro Max та Air отримали розумний режим заощадження часу роботи від акумулятора

Одним из нововведений Apple iOS 26 стал режим Adaptive Power, управляемый искусственным интеллектом. Он позволяет «растягивать» время работы от батареи и определяет, когда это делать.

Ранее iPhone имели режим низкого энергопотребления, который спас многих в ситуациях, когда заряд аккумулятора заканчивался в самый коварный момент В iOS 26 Apple добавила еще один режим работы от батареи, который предлагает подобные преимущества, но разработан для гораздо более незаметной работы. Adaptive Power — функция на базе Apple Intelligence, разработанная для интеллектуального продления времени работы и чтобы меньше беспокоить этим пользователя.

«Функция Adaptive Power помогает продлить время работы аккумулятора вашего iPhone во время интенсивного использования. Она работает автоматически в фоновом режиме, поэтому вам не нужно ею управлять. Adaptive Power использует встроенный интеллект устройства, чтобы предсказать, когда вам понадобится дополнительное время работы аккумулятора, на основе ваших последних моделей использования, а затем при необходимости корректирует время работы аккумулятора, чтобы помочь вашему iPhone проработать дольше в этот день. Adaptive Power не управляет производительностью, когда вы используете функции, требующие максимальной производительности, например, камеру или игры с включенным игровым режимом», — описывает режим Apple.

Компания утверждает, что для изучения Adaptive Power привычек пользователя требуется около семи дней фоновой обработки активности. То есть в первые дни пользования эффект режима незаметен. В то же время на iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max, а также iPhone Air он включен по умолчанию.

Во время работы режим при необходимости корректирует данные производительности, уменьшает яркость экрана на 3%, ограничивает фоновую активность, включает низкое энергопотребление, когда заряд батареи достигает 20%. Режим всегда можно выключить в меню Настройки ⇾ Аккумулятор ⇾ Режим питания.

Источник: 9to5mac

Популярные новости

arrow left
arrow right
Apple ждет успех: 68% пользователей планируют обновиться до iPhone 17
Apple представила iPhone 17 Pro: самая большая батарея среди всех iPhone, до 2 ТБ в версии Max и цена от $1099
Экран Apple MacBook может раздавить обычная почтовая открытка — производитель говорит, что это не баг, а фича
Apple представляет Final Cut Camera 2.0 с новыми функциями фото iPhone 17
Apple представила AirPods Pro 3 — новый дизайн и "живой" перевод за $249
Продажи Apple iPhone 17 в Украине стартуют 26 сентября, цены вырастут на 10%
Очень дорогие весы: приложение для Apple MacBook позволяет взвешивать на тачпаде предметы до 3,5 кг
"Живой" перевод на AirPods будет недоступен в ЕС
Apple обнародовала цены ремонта iPhone 17: стекло за $159 и "другое" за $799
Первые живые фото Apple iPhone 17 Pro Apple iPhone 17 Pro
Встречайте iPhone 17 Pro! Подделка вышла раньше оригинала
Исключение для Apple: Трамп анонсировал 100% пошлину на ввоз чипов
Ждал миллион, а получил $1000: Apple "скромно" отблагодарила разработчика, который нашел критическую ошибку в iOS
Apple судится с бывшим сотрудником из-за передачи секретов часов Oppo
NVIDIA RTX 5070 в процессоре ПК — Geekbench раскрывает GPU чипа N1X
Apple iOS 26 разблокировала для iPhone 16 беспроводную зарядку Qi2 25 Вт, — но не у всех
Илон Маск судится с Apple и OpenAI из-за вероятной монополии ChatGPT на iPhone
Тонкий Apple iPhone Air: 9 вещей, которыми пришлось пожертвовать
Видео свеженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо с конвейера
Apple представила iPhone 17: минимум 256 ГБ, дисплей 120 Гц и новая камера от $799
Apple готовит свой ChatGPT, — Марк Гурман
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить