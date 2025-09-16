С iOS 26 все Apple iPhone 17 и Air получили умный режим экономии времени работы от аккумулятора

Одним из нововведений Apple iOS 26 стал режим Adaptive Power, управляемый искусственным интеллектом. Он позволяет «растягивать» время работы от батареи и определяет, когда это делать.

Ранее iPhone имели режим низкого энергопотребления, который спас многих в ситуациях, когда заряд аккумулятора заканчивался в самый коварный момент В iOS 26 Apple добавила еще один режим работы от батареи, который предлагает подобные преимущества, но разработан для гораздо более незаметной работы. Adaptive Power — функция на базе Apple Intelligence, разработанная для интеллектуального продления времени работы и чтобы меньше беспокоить этим пользователя.

«Функция Adaptive Power помогает продлить время работы аккумулятора вашего iPhone во время интенсивного использования. Она работает автоматически в фоновом режиме, поэтому вам не нужно ею управлять. Adaptive Power использует встроенный интеллект устройства, чтобы предсказать, когда вам понадобится дополнительное время работы аккумулятора, на основе ваших последних моделей использования, а затем при необходимости корректирует время работы аккумулятора, чтобы помочь вашему iPhone проработать дольше в этот день. Adaptive Power не управляет производительностью, когда вы используете функции, требующие максимальной производительности, например, камеру или игры с включенным игровым режимом», — описывает режим Apple.

Компания утверждает, что для изучения Adaptive Power привычек пользователя требуется около семи дней фоновой обработки активности. То есть в первые дни пользования эффект режима незаметен. В то же время на iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max, а также iPhone Air он включен по умолчанию.

Во время работы режим при необходимости корректирует данные производительности, уменьшает яркость экрана на 3%, ограничивает фоновую активность, включает низкое энергопотребление, когда заряд батареи достигает 20%. Режим всегда можно выключить в меню Настройки ⇾ Аккумулятор ⇾ Режим питания.

Источник: 9to5mac