Sammobile: Samsung может исключить из комплекта Galaxy S21 адаптер питания и проводные наушники





Тематический сайт Sammobile, хорошо известный своей осведомленностью о планах Samsung, на днях сообщил, что южнокорейский гигант может последовать примеру Apple и убрать адаптер зарядки и наушники из комплекта поставки будущих смартфонов Galaxy S21, которые ожидаются в январе 2021 года.

По большому счету новая информация подтверждает первоначальные сведения о возможном отказе Samsung от адаптеров питания и наушников в стандартной комплектации своих смартфонов, опубликованные корейским изданием ETNews в июле — задолго до того, как Apple объявила, что в коробках с новыми iPhone больше не будет наушников и адаптеров питания. Иными словами, это еще одно косвенное подтверждение тому, что в коробках будущих флагманов Samsung может не быть адаптеров и наушников.

Ни для кого не секрет, что Samsung является крупнейшим в мире поставщиком смартфонов — ежегодно компания продает по всему миру около 300 миллионов смартфонов. То есть, убрав наушники и адаптер из стандартного комплекта, Samsung может выиграть еще больше, чем Apple. Примечательно, что после презентации iPhone 12 компания Samsung не преминула возможностью высмеять Apple из-за отсутствия в коробках ее смартфонов наушников и адаптера питания.

К слову, если в итоге в коробках Galaxy S21 не окажется адаптеров и наушников, то Samsung не станет первым производителем, поддержавшим это спорное решение Apple. Ранее LG с целью удешевления G8X ThinQ в Индии решила продавать его без зарядного устройства.