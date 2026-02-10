Первые тесты Snapdragon X2 Elite: Apple M5 и новые процессоры Intel и AMD пасут задних

Канал Hardware Canucks опубликовал первые тесты производительности Snapdragon X2 Elite в видео, созданном при спонсорской поддержке Qualcomm. При этом авторы отмечают, что тестирование проводили независимо, а Qualcomm не влияла на результаты к публикации. Это не полноценный обзор, а набор ранних тестов с ограниченным количеством игр, однако полученные данные дают представление о потенциале нового чипа.





Новый GPU Adreno X2

Одним из ключевых обновлений серии Snapdragon X2 стала графика. В предыдущем поколении X1 Qualcomm не смогла сделать платформу действительно пригодной для игр — драйверы выходили редко, а поддержка новых релизов часто запаздывала. Qualcomm признает проблему и заявляет, что с X2 ситуация меняется: компания обещает совместимость с 90% игр для Windows, включая те, что используют античит на уровне ядра.

Snapdragon X2 Elite получил GPU Adreno X2-90, который работает с памятью LPDDR5X-9523 через 192-битную шину и обеспечивает пропускную способность 228 ГБ/с. Эта конфигурация заявлена для старшей версии Extreme и задает ориентир для максимальной производительности платформы.

Результаты тестов Snapdragon X2 Elite в играх

В Cyberpunk 2077 при разрешении 1200p (Medium, низкая плотность толпы, RT выключен, FSR 3 Performance) Snapdragon X2E-88-100 показал в среднем 40,0 к/с и 18,4 к/с по показателю 1% low. Для сравнения, Snapdragon X1E-78-100 выдал 22,1 и 15,9 к/с. По среднему FPS X2 Elite обошел Ryzen AI 9 HX 370 (31,4) и Intel Ultra 9 288V (34,8), но по стабильности кадров уступил всем x86-соперникам в графике.





В Baldur’s Gate 3 при 1200p на низких настройках чип Snapdragon X2E-88-100 достиг 54,3 к/с в среднем и 47,0 FPS 1% low. Это значительно выше X1E-78-100 (29,6 и 25,5 к/с). Snapdragon также опередил Ryzen AI 9 HX 370 (45,9 / 35,7 к/с), но уступил Intel Ultra X9 388H (59,3 / 53,8 к/с) и Apple M5 (69,8 / 49,1 к/с).

В Counter-Strike 2 при 1200p с максимальными настройками, 4× MSAA и 16× AF процессор Snapdragon X2 Elite показал 113,3 к/с в среднем и 63,0 к/с 1% low. Snapdragon X1E-78-100 остановился на 86,5 / 58,7 к/с. Лидером здесь стал Intel Ultra X9 388H со 188,7 / 119,8 к/с, далее следуют Ryzen AI 9 HX 370 (132,6 / 74,3 к/с) и Ultra 9 288V (142,8 / 97,0 к/с).

В итоге Snapdragon X2 Elite увеличил средний FPS по сравнению с X1 на 81% в Cyberpunk 2077, на 83% в Baldur’s Gate 3 и на 31% в Counter-Strike 2. Прирост 1% low составил 16%, 84% и 7% соответственно.

Также Hardware Canucks протестировали Snapdragon X2 Elite в прикладных задачах – и здесь новый ARM-чип Qualcomm показал себя особенно уверенно.

В многоядерном тесте Cinebench 2024 года Snapdragon X2 Elite набрал 1432 балла при энергопотреблении 31 Вт. Для сравнения, Apple M5, работавший с лимитом 26 Вт, показал результат 1153 балла. Intel Core Ultra X9 388H отстал значительно – 972 балла, а AMD Ryzen AI 9 HX 370 набрал 925 баллов. Таким образом X2 Elite уверенно опередил все актуальные x86-решения и Apple Silicon в многопоточной нагрузке.

В однопоточном режиме ситуация другая. Apple M5 вышел в лидеры с результатом 200 баллов, в то время как Snapdragon X2 Elite набрал 146 баллов. В то же время X2 Elite снова обошел представленные решения Intel и AMD.

В Blender 5.01 Snapdragon X2 Elite завершил рендеринг кадра за 3 минуты 31 секунду. Apple M5 выполнил ту же задачу за 5 минут 33 секунды. Intel Core Ultra X9 388H и Ryzen AI 9 HX 370 показали еще более длинные времена выполнения, поэтому в рендеринге X2 Elite стал безоговорочным лидером среди всех чипов в тесте.

В тесте HandBrake Snapdragon X2 Elite закончил перекодировку видео за 3 минуты 29 секунд. Apple M5 потратил на это 5 минут 14 секунд. Решения Intel и AMD также существенно отстали. Этот результат прямо указывает на сильную сторону X2 Elite в задачах видеообработки – важный момент для монтажа, стриминга и работы с медиаконтентом.

Следует заметить, что в тестах принимал участие ранний образец Snapdragon X2E-88, не являющийся флагманской версией Elite Extreme (X2E-96-100). Тесты проводились с ранними драйверами, бета-прошивкой и без финальной оптимизации Windows, что важно учитывать при оценке результатов.

Более полные тесты, включая Cinebench и Blender, доступны в видео Hardware Canucks. Данных по автономности пока нет — финальная прошивка еще не готова.





Также предлагаем для ознакомления другие тесты производительности Snapdragon X2 Elite: оценка CPU и результаты в Geekbench.

Источник: videocardz