Samsung Galaxy S10 и S10+ с SoC Exynos 9820 сравнили по производительности с Xiaomi Mi 9, iPhone Xs Max, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и другими

Наши коллеги с сайта GSM Arena провели тщательное тестирование производительности представленных позавчера смартфонов Samsung Galaxy S10 и S10+, оснащенных флагманской SoC Samsung Exynos 9820. Замеры проводились в нескольких популярных бенчмарках. Результаты одного из самых важных флагманских смартфонов 2019 года в сравнении с не менее важным Xiaomi Mi 9, а также флагманами 2018 года, включая актуальный Apple iPhone Xs Max можно видеть на диаграммах ниже.

Для начала напомним несколько моментов. Samsung Exynos 9820 — одна из основных флагманских однокристальных системам для смартфонов наряду с Snapdragon 855, которая будет использоваться в версиях Galaxy S10 для Китая и США, Apple A12 Bionic и Huawei Kirin 980. В конфигурацию Exynos 9820, которая, кстати, является 8-нанометровой, в отличие от 7-нанометровых конкурентов, входит трехкластерный CPU (два производительных ядра Mongoose M4, работающих на частоте 2,7 ГГц, четыре Cortex-A75 с частотой 2,4 ГГц и четыре Cortex-A55 с частотой 1,9 ГГц). Обработка всех операций, связанных с графикой, возложена на Mali-G76 MP12, отличающегося рядом оптимизаций для игр на движке Unreal Engine. Более подробно о характеристиках Exynos 9820, а также их конкурентов можно прочесть в наших предыдущих материалах (вот ссылки: Exynos 9820, Snapdragon 855, Apple A12 Bionic и Huawei Kirin 980). Мы же переходим к результатам тестов, которые помогут многим получить первые ответы на вопрос: «как Exynos 9820 показывает себя в сравнении с той же Snapdragon 855». Забегая вперед, если смотреть по синтетике, то производительность Samsung Galaxy S10 и S10+ на базе Exynos 9820 примерно такая же, как у смартфонов на Snapdragon 855. Все диаграммы со сравнением результатов тестирования смартфонов собраны в галерее ниже:

Советуем обратить внимание на результаты тестов одноядерной производительности, в которых высокопроизводительные ядра Mongoose M4 заметно опережают Snapdragon 855, уступая только Apple A12 Bionic, причем незначительно. В тестах графики, как видим, в целом Exynos 9820 тоже демонстрирует высокие показатели, только в нескольких случаях его результаты заметно ниже конкурентов.

Теперь ждем сравнительных тестов по скорости запуска приложений и автономности.

Наш первый взгляд на новые флагманы Samsung Galaxy S10+, S10 и S10е вот здесь, если вдруг пропустили.

Источник: GSM Arena