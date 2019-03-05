Samsung Galaxy S10 ожидаемо отобрал у iPhone Xs Max звание носителя лучшего дисплея для смартфонов [по версии DisplayMate]

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Cпециалисты DisplayMate снова присудили звание носителя лучшего экрана смартфону Samsung (до этого момента титул удерживал iPhone Xs Max). Несложно догадаться, что речь о новом флагмане южнокорейского гиганта — Samsung Galaxy S10. По итогам тестирования специалисты присвоили новинке Samsung высший рейтинг A+, а также звание «Лучший дисплей в смартфоне» (Best Smartphone Display Award).

Напомним, в Samsung Galaxy S10 установлен изогнутый дисплей типа Super AMOLED со структурой субпикселей Diamond Pixel размером 6,1 дюйма и разрешением 3040х1440 пикселей. Этим параметрам соответствует плотность 550 пикселей на дюйм.

В соответствующем отчете (желающие найдут его по ссылке в конце заметке) специалисты DisplayMate выделяют более дюжины показателей, по которым экран смартфона Galaxy S10 можно считать лучшим на рынке.

Во-первых, это рекордные значения яркости: 804 кд/м² в случае полностью активного экрана и 1225 кд/м² — когда активно небольшое количество пикселей. Во-вторых, это «визуально неотличимая от идеала» точность цветопередачи (0,4 JNCD). Для сравнения, коэффициент абсолютной точности цвета у дисплея Galaxy Note9 и Galaxy S9 равен 0,5 JNCD и 0,7 JNCD.

Также 6,1-дюймовый экран Super AMOLED Galaxy S10 удостоился лестных оценок DisplayMate за «бесконечную» контрастность, отличные антибликовые свойства экрана (количество отраженного света составляет рекордно низкие 4,4%), наименьшее изменение яркости при изменении угла обзора (23% при 30 градусах), широкий цветовой охват (113% DCI-P3 и 142% sRGB / Rec.709), наивысшую контрастность при естественном освещении (183 при 100% APL и 276 при пиковом значении яркости) и высокое разрешение (3040х1440 пикселей).

Специалисты DisplayMate подчеркивают, что пиксельная плотность у Samsung Galaxy S10, равная 550 ppi обеспечивает максимальную четкость изображения, которую способен воспринимать человеческий глаз, и повышение разрешения до 4K при той же диагонали не имеет практического смысла.

Источник: DisplayMate