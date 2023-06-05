Samsung Galaxy, сделано в Египте: строительство завода смартфонов компании в Бени-Суэфе начнется в этом году

Египет не известен как страна высоких технологий, но скоро это может измениться. Министерство связи и информационных технологий страны подтвердило, что Samsung построит в Египте завод по производству смартфонов. Предприятие в Бени-Суэфе займет площадь в 6000 квадратных метров.

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Новый завод обеспечит прямо или косвенно около 1400 рабочих мест в Верхнем Египте. Ожидается, что работы по проекту начнутся в четвертом квартале этого года. Решение о строительстве было принято после встречи министра связи и информационных технологий Египта Амра Талаата и председателя правления Samsung в Египте Джуна Су Юнга. На заводе будут производиться новейшие смартфоны Samsung для удовлетворения растущего спроса на местном рынке.

Учитывая размеры фабрики, маловероятно, что производимые здесь телефоны будут экспортироваться в другие страны. Крупнейшее предприятие Samsung по производству смартфонов расположено во Вьетнаме. Произведенные там телефоны поставляются по всему миру. Samsung недавно расширила производственные мощности в Индии, чтобы удовлетворить растущий местный спрос и диверсифицировать глобальную цепочку поставок.

Источник: SamMobile