Samsung начала обновлять до Android 10 и One UI 2.0 бюджетные Galaxy M20 и M30 раньше флагманских Galaxy Note10 и Note10+





В этом году Samsung наконец прислушалась к пользователям и пересмотрела свою политику относительно смартфонов среднего и бюджетного сегмента, что итоге стало залогом успешности линеек Galaxy A и Galaxy M. Кроме того, среднебюджетные смартфоны стали получать новые функции раньше флагманов, да и с выпуском обновлений дела сейчас обстоят заметно лучше, чем еще недавно. Причем это рвение не огранивается только флагманскими моделями. Только недавно Samsung выпустила стабильную версию Android 10 с новой версией фирменной оболочки One UI 2.0 для смартфонов Samsung Galaxy S10, S10+ и 10e, а сейчас вот стало известно о выходе обновления для бюджетных моделей Galaxy M20 и M30.

Первыми стабильную версию прошивки One UI 2.0 на базе Android 10 начали получать владельцы Galaxy M20 и M30, что неудивительно, учитывая, что серия Galaxy M в первую очередь создавался именно для индийского рынка. Но в ближайшее время обновление станет доступно и в других регионах.

Сам факт выхода обновления Android 10 и One UI 2.0 для бюджетных Galaxy M20 и M30 весьма примечателен, учитывая, что для флагманских Samsung Galaxy Note10 и Note10+ стабильное обновление Android 10 с One UI 2.0 еще не вышло.

Размер апдета для Galaxy M20 — около 2 ГБ, для M30 — 1,29 ГБ. В обоих случаях обновлением включает последнее декабрьское обновление системы безопасности Android.

Источник: FoneArena