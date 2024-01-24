Samsung официально представила SSD 990 EVO с гибридным интерфейсом x4 PCIe 4.0/x2 5.0

Samsung обнародовала характеристики SSD 990 EVO, первого в мире твердотельного накопителя с гибридным интерфейсом PCIe, ранее известного благодаря утечке. Он работает в режимах x4 PCIe 4.0 или x2 PCIe 5.0, впервые среди SSD M.2. Пропускная способность остается неизменной в обоих случаях и обеспечивает производительность до 5000/4200 МБ/с для последовательного чтения/записи и 700K/800K IOPS случайного чтения/записи.

Накопитель позиционируется как недорогой и вместе с тем современный. 990 EVO оснащен эффективным 5 нм контроллером и усовершенствованной 133-слойной V6P TLC NAND памятью Samsung. Несмотря на заявленные PCIe 4.0 x4 или PCIe 5.0 x2, Samsung не конкретизирует, в чем именно преимущество такого решения. Возможно, это намек на то, что в будущем появятся и платформы с более узким интерфейсом PCIe 5.0 x2.

Samsung рассказывает, что работа с двумя полосами PCIe 5.0 не приведет к потере производительности по сравнению с интерфейсом PCIe 4.0 x4 и, возможно, улучшит энергоэффективность. Эта комбинация и односторонняя конструкция должны сделать SSD отличным выбором для ноутбуков или консолей.

Однако цена делает Samsung 990 EVO чуть менее привлекательным. Ожидается, что накопитель будет стоить $125 и $210 по моделям 1 ТБ и 2 ТБ. Но, возможно, цены будут значительно ниже, как это произошло с 4 TB 990 Pro, несмотря на общий рост стоимости SSD.

Благодаря производительности и дизайну 990 EVO он больше похож на преемника серии 980, чем на 970 EVO или 970 EVO Plus. Отсутствие DRAM и производительность PCIe 4.0 ниже максимальной могут разочаровать энтузиастов, но 980 Pro и 990 Pro уже заполняют это пространство. Этот накопитель должен обеспечить относительно высокий уровень производительности вместе с хорошей энергоэффективностью.

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Источник: Tom’s Hardware