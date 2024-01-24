Новости Устройства 24.01.2024 в 08:00 comment views icon

Samsung официально представила SSD 990 EVO с гибридным интерфейсом x4 PCIe 4.0/x2 5.0

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Samsung официально представила SSD 990 EVO с гибридным интерфейсом x4 PCIe 4.0/x2 5.0

Samsung обнародовала характеристики SSD 990 EVO, первого в мире твердотельного накопителя с гибридным интерфейсом PCIe, ранее известного благодаря утечке. Он работает в режимах x4 PCIe 4.0 или x2 PCIe 5.0, впервые среди SSD M.2. Пропускная способность остается неизменной в обоих случаях и обеспечивает производительность до 5000/4200 МБ/с для последовательного чтения/записи и 700K/800K IOPS случайного чтения/записи.

Samsung офіційно представила SSD 990 EVO

Накопитель позиционируется как недорогой и вместе с тем современный. 990 EVO оснащен эффективным 5 нм контроллером и усовершенствованной 133-слойной V6P TLC NAND памятью Samsung. Несмотря на заявленные PCIe 4.0 x4 или PCIe 5.0 x2, Samsung не конкретизирует, в чем именно преимущество такого решения. Возможно, это намек на то, что в будущем появятся и платформы с более узким интерфейсом PCIe 5.0 x2.

Samsung рассказывает, что работа с двумя полосами PCIe 5.0 не приведет к потере производительности по сравнению с интерфейсом PCIe 4.0 x4 и, возможно, улучшит энергоэффективность. Эта комбинация и односторонняя конструкция должны сделать SSD отличным выбором для ноутбуков или консолей.

Samsung офіційно представила SSD 990 EVO

Однако цена делает Samsung 990 EVO чуть менее привлекательным. Ожидается, что накопитель будет стоить $125 и $210 по моделям 1 ТБ и 2 ТБ. Но, возможно, цены будут значительно ниже, как это произошло с 4 TB 990 Pro, несмотря на общий рост стоимости SSD.

Благодаря производительности и дизайну 990 EVO он больше похож на преемника серии 980, чем на 970 EVO или 970 EVO Plus. Отсутствие DRAM и производительность PCIe 4.0 ниже максимальной могут разочаровать энтузиастов, но 980 Pro и 990 Pro уже заполняют это пространство. Этот накопитель должен обеспечить относительно высокий уровень производительности вместе с хорошей энергоэффективностью.

Цены SSD вернутся к уровню 2021 года, в 2024 году стоимость NAND вырастет на 50% – TrendForce

Курс Стратегічний маркетинг.
Від хаосу до системного маркетингу разом із Тетяною Лукинюк, B2C-директором у Kyivstar, колишнім CMO у Coca-Cola, Mars Ukraine та генеральною директоркою у Red Bull Ukraine.
Отримати інформацію про курс

Источник: Tom’s Hardware

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ракетна система та дистанційне керування для кулемета. Які розробки для армії фінансують волонтери
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить