Новости Технологии 02.10.2024 в 16:09 comment views icon

Samsung Galaxy S26 не будет, — инсайдер

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Андрій Русанов

Автор сайта

Samsung Galaxy S26 не будет, — инсайдер

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В 2026 году Samsung может пересмотреть свою флагманскую линейку смартфонов Galaxy S. По неофициальным данным, причиной является небольшая популярность младших моделей.

Смартфоны Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra ожидаются в январе 2025 года. А вот следующая линейка может недосчитаться самого маленького Galaxy S26. Надежный инсайдер Ice Univerce рассуждает в X Twitter о небольших телефонах, упоминает компактные флагманы других брендов по сравнению с Galaxy S25 и упоминает об отмене его преемника.

«Когда выйдет OPPO Find X8Вы увидите, что одной из характеристик нового флагмана 2024 года является то, что он маленький и мощный. Китайские бренды гораздо лучше делают мобильные телефоны небольшого размера, чем Samsung и Apple. Вы поймете, что Galaxy S25 больше не стоит выпускать. Разрыв между ними слишком большой.

Samsung получит сокрушительный удар в ближайшие несколько лет, но Apple еще может продержаться некоторое время. Потому что iOS — это [оборонительный] ров Apple, но, строго говоря, у Samsung нет рва и полно недостатков. Говорят, что Samsung может скорректировать серию S26 и может отменить S26, потому что он больше не конкурентоспособен»

Интересно, что компания уже сделала подобное в своей линейке планшетов. В этом году были выпущены только Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultraа младшая модель исчезла. Это же может произойти и с серией Galaxy S26 в 2026 году. Впрочем, это может быть лишь крайним сценарием или же преувеличением.

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Источник: GSMArena

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