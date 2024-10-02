Samsung Galaxy S26 не будет, — инсайдер

В 2026 году Samsung может пересмотреть свою флагманскую линейку смартфонов Galaxy S. По неофициальным данным, причиной является небольшая популярность младших моделей.

Смартфоны Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra ожидаются в январе 2025 года. А вот следующая линейка может недосчитаться самого маленького Galaxy S26. Надежный инсайдер Ice Univerce рассуждает в X Twitter о небольших телефонах, упоминает компактные флагманы других брендов по сравнению с Galaxy S25 и упоминает об отмене его преемника.

When OPPO Find X8 is released, you will find that one of the characteristics of the new flagship in 2024 is that it is small and powerful. Chinese brands are much better at making small-sized mobile phones than Samsung and Apple. You will realize that Galaxy S25 is no longer… — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 1, 2024

«Когда выйдет OPPO Find X8Вы увидите, что одной из характеристик нового флагмана 2024 года является то, что он маленький и мощный. Китайские бренды гораздо лучше делают мобильные телефоны небольшого размера, чем Samsung и Apple. Вы поймете, что Galaxy S25 больше не стоит выпускать. Разрыв между ними слишком большой. Samsung получит сокрушительный удар в ближайшие несколько лет, но Apple еще может продержаться некоторое время. Потому что iOS — это [оборонительный] ров Apple, но, строго говоря, у Samsung нет рва и полно недостатков. Говорят, что Samsung может скорректировать серию S26 и может отменить S26, потому что он больше не конкурентоспособен»

Интересно, что компания уже сделала подобное в своей линейке планшетов. В этом году были выпущены только Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultraа младшая модель исчезла. Это же может произойти и с серией Galaxy S26 в 2026 году. Впрочем, это может быть лишь крайним сценарием или же преувеличением.

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Источник: GSMArena

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