Samsung Galaxy S26 не будет, — инсайдер

В 2026 году Samsung может пересмотреть свою флагманскую линейку смартфонов Galaxy S. По неофициальным данным, причиной является небольшая популярность младших моделей.

Смартфоны Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra ожидаются в январе 2025 года. А вот следующая линейка может недосчитаться самого маленького Galaxy S26. Надежный инсайдер Ice Univerce рассуждает в X Twitter о небольших телефонах, упоминает компактные флагманы других брендов по сравнению с Galaxy S25 и упоминает об отмене его преемника.

When OPPO Find X8 is released, you will find that one of the characteristics of the new flagship in 2024 is that it is small and powerful. Chinese brands are much better at making small-sized mobile phones than Samsung and Apple. You will realize that Galaxy S25 is no longer…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 1, 2024