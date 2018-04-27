Samsung показала существенный рост прибыли несмотря на снижение спроса на OLED панели

По данным последнего финансового отчёта Samsung Electronics, в первом квартале 2018 года компания получила совокупный доход в размере $56 млрд, что на 20% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года.

Большую часть дохода компании принёс выпуск чипов памяти и другой полупроводниковой продукции. Этому способствовал высокий спрос на чипы памяти для серверов и графических продуктов, а также чипы для смартфонов и устройств майнинга криптовалют. В то же время бизнес по выпуску OLED и LCD панелей не смог продемонстрировать достойный результат из-за слабого спроса на OLED панели. Хотя в Samsung ожидают, что во втором полугодии в отрасли по выпуску смартфонов существенно увеличится спрос на такие дисплеи. Мобильное подразделение показало хорошие результаты благодаря высокому спросу не только на новый флагман Galaxy S9, но и на модель предыдущего поколения Galaxy S8. Продажи в телевизионном бизнесе немного снизились.

По итогам работы в первом квартале 2018 года компания Samsung Electronics получила операционную прибыль в сумме $14,4 млрд, что на 60% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наконец, чистая прибыль возросла на 50% и достигла показателя $10,8 млрд.

Источник: Engadget