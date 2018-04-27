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Samsung показала существенный рост прибыли несмотря на снижение спроса на OLED панели
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Samsung показала существенный рост прибыли несмотря на снижение спроса на OLED панели

Samsung показала существенный рост прибыли несмотря на снижение спроса на OLED панели

По данным последнего финансового отчёта Samsung Electronics, в первом квартале 2018 года компания получила совокупный доход в размере $56 млрд, что на 20% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года.

Большую часть дохода компании принёс выпуск чипов памяти и другой полупроводниковой продукции. Этому способствовал высокий спрос на чипы памяти для серверов и графических продуктов, а также чипы для смартфонов и устройств майнинга криптовалют. В то же время бизнес по выпуску OLED и LCD панелей не смог продемонстрировать достойный результат из-за слабого спроса на OLED панели. Хотя в Samsung ожидают, что во втором полугодии в отрасли по выпуску смартфонов существенно увеличится спрос на такие дисплеи. Мобильное подразделение показало хорошие результаты благодаря высокому спросу не только на новый флагман Galaxy S9, но и на модель предыдущего поколения Galaxy S8. Продажи в телевизионном бизнесе немного снизились.

По итогам работы в первом квартале 2018 года компания Samsung Electronics получила операционную прибыль в сумме $14,4 млрд, что на 60% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наконец, чистая прибыль возросла на 50% и достигла показателя $10,8 млрд.

Источник: Engadget

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