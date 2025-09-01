Новости Устройства 01.09.2025 comment views icon

Samsung представила первый в мире 37" монитор: "5 дюймов могут изменить повседневную жизнь"

Samsung расширила линейку мониторов ViewFinity S8, добавив модель с диагональю 37 дюймов. Она заняла промежуточное место между имеющимися 32- и 43-дюймовыми версиями. Это первый монитор такого размера, созданный для работы и профессионального использования. Для своего пресс-релиза компания выбрала громкий заголовок: «Первый в мире 37-дюймовый монитор показывает, как 5 дюймов могут изменить ежедневную жизнь».

Новая модификация под названием S80UD сохранила UHD-панель с соотношением сторон 16:9, но добавила еще 5 дюймов площади экрана по сравнению с 32-дюймовым вариантом. Основные преимущества, на которые делает акцент компания: улучшенное отображение текста, больший комфорт во время просмотра и более удобное многозадачное использование. Монитор получил сертификацию TÜV Rheinland сразу по двум направлениям — эргономичность рабочего места и забота о зрении. Для этого предусмотрено снижение уровня синего света и технология устранения мерцания.

Samsung обещает изменить жизнь благодаря 5 дюймам: анонсирован первый в мире 37″ монитор ViewFinity S8 / Samsung

37-дюймовая панель спроектирована так, чтобы заменить привычные двойные конфигурации из двух мониторов. Она поддерживает режимы picture-by-picture (PBP), picture-in-picture (PIP) и имеет встроенный KVM-переключатель, позволяющий управлять двумя устройствами через один комплект периферии. Среди дополнительных интерфейсов — USB-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт, несколько USB-портов и LAN-порт для проводного подключения к сети.

Отдельно в компании отмечают, что увеличенная диагональ позволяет использовать масштабирование Windows на уровне 100% вместо 125%, которое обычно необходимо на 32-дюймовых 4K-мониторах. Это важно, ведь многие программы в Windows все еще имеют проблемы с отображением при масштабировании.

Характеристики Samsung ViewFinity S8 37″:

  • Диагональ: 37 дюймов, соотношение сторон 16:9
  • Разрешение: 4K UHD
  • Сертификации: TÜV Rheinland Ergonomic Display, Intelligent Eye Care
  • Функции: PBP, PIP, встроенный KVM-переключатель
  • Порты: USB-C (зарядка 90 Вт), LAN, несколько USB
  • Подставка: регулировка по высоте, наклон, поворот; быстрая сборка без инструментов

Samsung пока не сообщила ни цену, ни дату начала продаж.

Вместе с ViewFinity S8 на выставке Gamescom 2025 Samsung также показала игровой 37-дюймовый монитор Odyssey G7 (G75F). Он имеет разрешение 4K UHD, частоту обновления 165 Гц, время отклика 1 мс и кривизну 1000R.

Источник: videocardz

