Samsung представила свой первый SSD на 61,44 ТБ — накопители 122,88 ТБ уже возможны

Samsung выпустила свой первый SSD на 61,44 ТБ. Твердотельный накопитель большой емкости предназначен для корпоративного использования, а не для обычных потребителей. Samsung говорит, что благодаря ее новому контроллеру можно изготавливать SSD 122,88 ТБ. Ранее модели компании ограничивались 32 ТБ.

Компания создала накопитель QLC Samsung BM1743 с использованием 176-слойной памяти NAND, седьмом поколении ее технологии 3D NAND. SSD BM1743 является преемником своего BM1733, который появился в 2020 году и был накопителем QLC PCIe 4-го поколения на 15,36 ТБ (4 бит на ячейку) и использовал 96-слойную технологию V-NAND пятого поколения. Версия BM1733a имела до 32 ТБ — BM1743 почти удваивает ее. Его показатели производительности составляют 1 600 000 / 110 000 IOPS случайного чтения/записи, пропускная способность последовательного чтения/записи равна 7,2 / 2,0 ГБ/с. Накопитель очень ориентирован на считывание.

И BM1733, и BM1743 имеют формат U.2 (2,5″), но BM1743 добавляет вариант E3.S, который поддерживает PCie 5.0. BM1743 поддерживает 0,26 полных перезаписей накопителя в день (DWPD) в течение гарантированного срока службы. Это улучшение по сравнению с 0,18 DWPD в BM1733. Хранение данных нового накопителя гарантировано до трех месяцев, по сравнению с одним месяцем BM1733.

Теперь компании Solidigm, Samsung и Western Digital SN655 уже предлагают корпоративные твердотельные накопители класса 60 ТБ, есть надежда, что Micron, Kioxia, родительская компания Solidigm SK hynix и китайская YMTC тоже предложат что-то подобное.

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Источник: Blocks & Files

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