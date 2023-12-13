Samsung и ASML инвестируют $760 млн в завод по производству микросхем в Южной Корее

Голландский производитель оборудования для производства микросхем ASML совместно с Samsung Electronics инвестирует 1 трлн южнокорейских вон ($760 млн) в строительство завода по разработке передовых технологий создания полупроводников в Южной Корее.

Это заявление было сделано в ходе четырехдневного визита президента Южной Кореи Юна Сук-Йола в Нидерланды, целью которого является создание «полупроводникового альянса» между двумя странами, передает CNBC. ASML является единственным в мире производителем литографических станков для ультрафиолетовой печати, необходимых для изготовления самых современных микросхем, таких как используемые в последних моделях Apple iPhone, производимых тайваньской компанией TSMC.

Samsung является крупнейшим в мире производителем микросхем динамической памяти с произвольным доступом, используемым в потребительских устройствах, таких как смартфоны и компьютеры. Южнокорейские производители микросхем полагаются на машины ASML, чтобы производить более быстрые и более эффективные микросхемы, чем конкуренты.

Во вторник Юн посетил штаб-квартиру ASML вместе с королем Нидерландов Виллемом-Александром и осмотрел производственную площадку по производству электромобилей нового поколения. Он сказал, что этот визит в Нидерланды поможет обеим странам «создать хорошо организованную институциональную структуру, которая будет интенсивно работать над глобальными цепями поставок полупроводников», даже если полупроводники становятся стратегическими активами, а геополитические риски, связанные с глобальными цепями поставок, растут.