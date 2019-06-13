Samsung запатентовала смартфон со сворачивающимся дисплеем

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Несмотря на тот факт, что с первым складным смартфоном у Samsung возникли проблемы, компания не утратила интерес к мобильным устройствам с гибкими дисплеями. В недрах Samsung разрабатываются новые конструкции смартфонов, о чём свидетельствует новая патентная заявка, описывающая устройство со сворачивающимся дисплеем.

Этот патент описывает смартфон, который на первый взгляд кажется довольно традиционным. Но на самом деле он содержит скрытый разворачивающийся дисплей внутри, а верхняя часть корпуса, содержащая селфи-камеру и динамик, может выдвигаться наружу, создавая единый высокий экран.

Сворачивающиеся дисплеи не являются чем-то невозможным при нынешнем уровне развития технологий. Например, LG уже выводит на рынок продукты со сворачивающимся OLED дисплеем, а Corning работает над сгибаемым защитным стеклом для смартфонов. Хотя описываемое в патенте Samsung решение вряд ли появится в коммерческих продуктах в скором времени.

Кроме того, предлагаемая конструкция вызывает вопросы и в плане долговечности. Как показал опыт Galaxy Fold, поломки могут происходить из-за наличия механических элементов конструкции и попадания пыли внутрь устройства.

Источник: The Verge