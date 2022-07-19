СБУ ликвидировала подпольную криптоферму, ворующую электроэнергию на прифронтовых территориях востока Украины

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации очередной подпольной криптофермы — на этот раз обнаружили на Харьковщине, где злоумышленники ежемесячно похищали промышленные объемы государственной электроэнергии на сотни тысяч гривен, сообщают в СБУ.

Следователи установили, что к созданию нелегального майнинг-центра причастны несколько местных жителей, установивших технологическое оборудование в арендованном складском помещении вблизи Харькова. Для генерации электронных денег использовали сверхурочные объемы неучтенной электроэнергии, получаемой через несанкционированное подключение к сети.

Систематическая перегрузка коммунальных сетей могла привести к масштабным перебоям с энергоснабжением объектам жилищного фонда и критической инфраструктуры в прифронтовых районах, отмечают в СБУ.

Мероприятия по разоблачению и блокированию преступления проводились сотрудниками Департамента кибербезопасности СБУ совместно с Национальной полицией и процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева.

Во время обысков у злоумышленников обнаружена компьютерная техника и специализированное оборудование с поличным. По материалам СБУ, решается вопрос о сообщении организаторам нелегального бизнеса о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.