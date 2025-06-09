Сериал «Дом Дракона» получит экспериментальный эпизод о таинственном Таргариене

«Дом Дракона» обещает экспериментальный эпизод в 3-м сезоне — его полностью посвятят таинственному Таргариену. Фанаты книг могут догадаться о ком речь.

Шоураннер Райан Кондал пообещал, что один из эпизодов будет концептуальным и «ориентированным на персонажа». Такой формат не вписывается в привычную структуру шоу. Учитывая дальнейшие события сериала с учетом книжной версии — все указывает на Дейрона.

Дейрон Таргариен — самый младший сын короля Визериса и Алисенты, который до сих пор не появлялся в сериале. Его несколько раз упоминали, но не показывали на экране. Дейрон в течение двух сезонов оставался в Старом городе как воспитанник своего родственника, лорда Гоберта Хайтауэра (семьи Алисенты).

Его описывают как умного, доброго и значительно более мягкого, чем его импульсивные и жестокие братья. Это и неудивительно: он формировался как личность вдали от политической борьбы при дворе и постоянных интриг. Хотя он не вырос в Королевской Гавани, как сын Таргариена имел право на дракона — он является всадником быстрой Тессарионы (Синей Королевы). И поэтому — участником неизбежной войны «зеленых» и «красных».

В эпизоде могут показать Дейрона в разные периоды жизни: детство в Старом городе, реакцию на смерть отца, узурпацию трона Эйгоном и отношение к гражданской войне. При этом концептуальный эпизод, если и будет посвящен Дейрону, не оторвется от основной линии. Есть предположение, что он покажет современные события — например, присоединение Дейрона к конфликту на своем драконе или даже попытку спасти своего дедушку — Отто Хайтауера, который якобы заключен в доме Бисбери.

В то же время шоу может выбрать и другое направление. Среди потенциальных вариантов для экспериментального эпизода — история драконьей провидицы Хелены Таргариен. Королева, живущая в собственных видениях, может быть показана с разных противоречивых точек зрения. Хотя вариант с Дейроном самый логичный, потому что не представить его адекватно зрителю — огромный сюжетный пробел. Или Джордж Р. Р. Р. Мартин снова будет расстроен ошибками экранизации, которые движут логику следующих сезонов.

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Третий сезон «Дома Дракона» уже в производстве. Премьера ожидается в 2026 году на HBO и HBO Max. Создатели также обещают четыре больших боевых события в новом сезоне, первое из которых — Битва в Горле (Battle of the Gullet). HBO вместе с тем объявил имена двух известных актеров, которые пополнят каст сериала.

Источник: Screen Rant