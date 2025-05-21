Трейлер фильма «Пойман на краже» — звезда «Дома дракона» становится панком и меняет Вестерос на криминальный Нью-Йорк

Вышел первый трейлер криминального триллера Даррена Аронофски «Пойман на краже» с Остином Батлером, Мэттом Смитом и Зои Кравиц в главных ролях.

В центре сюжета бывший бейсболист Хэнк Томпсон (Батлер), который внезапно оказывается в центре криминального мира Нью-Йорка 1990-х годов и вынужден ориентироваться в том, о чем раньше не имел никакого представления.

«Хэнк был феноменом бейсбола в старших классах. И хотя он больше не может играть, остальные дела идут хорошо. У него есть замечательная девушка, он работает барменом в нью-йоркском клубе, а его любимая команда на пути к финалу. Когда сосед-панк Расс просит Хэнка присмотреть за его котом в течение нескольких дней, тот внезапно оказывается посреди пестрой компании гангстеров. Все они что-то хотят от Хэнка, но он не знает почему. Пытаясь избежать их все более крепкой хватки, парень вынужден приложить все усилия, чтобы прожить достаточно долго и узнать одну важную вещь…», — из официального синопсиса.

Кравиц играет девушку Томпсона, а Смитт сменил белые волосы и рыцарские доспехи Деймона Таргариена на ирокез и одежду панка. Среди остального актерского состава появляются рэперы Бэд Банни и Action Bronson, Реджина Кинг, Винсент Д’Онофрио, Лив Шрайбер и Гриффин Данн.

Vanity Fair месяцем ранее обнародовал первый взгляд на главных героев:

Аронофски («Реквием по мечте») режиссировал фильм по сценарию Чарли Хьюстона (автора одноименной книги) и пытался снять его в течение 15 лет.

«Я чувствовал, что в нашей обычной жизни столько напряжения, что мне кажется, что единственное, что Голливуд всегда делал прекрасно, это развлечения. Я посмотрел на свои проекты и сказал: «Знаете что? Самый интересный из тех, что у меня есть, — это сценарий Чарли»», — сказал Аронофски в интервью Vanity Fair.

Батлер ранее снялся в мини-сериале «Властелины воздуха» и фильме Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая», который получил два «Оскара» на церемонии в этому году. Кравиц недавно срежиссировала черную комедию «Моргни дважды», а Деймон работает над третьим сезоном «Дома дракона».

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«Пойман на краже» выйдет в кинотеатрах 29 августа. Трейлер ниже (но прикрутите звук).