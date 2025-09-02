Шоураннер "Офиса" объяснил, почему только Оскара вернули в сериал "Газета"

Оскар Нуньес стал единственным актером «Офиса», который повторил свою роль в спинофе под названием «Газета» — спустя 12 лет с момента выхода последнего эпизода «оригинального» сериала.

В интервью The Hollywood Reporter шоураннер американского «Офиса» Грег Дэниелс объяснил, что именно Оскар был тем персонажем, который не получил достойного завершения и имел «большой потенциал для нескольких историй» о любимом бухгалтере «Дандер Миффлин».

«Если взглянуть на финал «Офиса», то многие персонажи имеют завершение и они в основном двигались в разных направлениях, оставляя «Дандер Миффлин». Оскар фактически оставался таким же, как и в начале. Поэтому его возвращение имеет смысл», — говорит Дэниелс.

«Оскар просто очень забавный, и я его люблю», — добавил сошоураннер «Газеты» Майкл Коман. «Он отлично работает, потому что вписывается почти в любой ансамбль. Он делает шоу более смешным».

Сериал «Газета» расскажет о редакции одной из газет штата Огайо, которая делит офис с производством туалетной бумаги, и получает нового главного редактора Неда Сэмпсона (Доналл Глисон), главная цель которого — сплотить коллектив и восстановить былую славу Toledo Truth Teller. В прошлом месяце мы видели первый трейлер, где Оскар, который теперь работает в качестве бухгалтера редакции, был не слишком рад увидеть ту же группу документалистов.

Среди остального актерского состава появляются Сабрина Импаччиаторе, Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки. Впрочем, если изначально и были надежды на камео звезд «Офиса» Стива Карелла (Майкла), Джона Красински (Джим) или Дуайта (Рейн Уилсон), то шоураннеры их окончательно развеяли:

«Большинство актеров получили финалы для своих историй, и не думаю, что они захотят снова показать персонажей просто для того, чтобы появиться в очередном шоу. Для меня было очень важно создать сериал, который мог стать самостоятельным, сделать себе имя и не нуждаться в приглашении звезд из старого», — добавил Дэниелс.

«Газета» дебютирует на Peacock уже через два дня, 4 сентября — сразу с 10 эпизодами.