Новости Кино 02.09.2025 comment views icon

Шоураннер "Офиса" объяснил, почему только Оскара вернули в сериал "Газета"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Шоураннер "Офиса" объяснил, почему только Оскара вернули в сериал "Газета"

Оскар Нуньес стал единственным актером «Офиса», который повторил свою роль в спинофе под названием «Газета» — спустя 12 лет с момента выхода последнего эпизода «оригинального» сериала.

В интервью The Hollywood Reporter шоураннер американского «Офиса» Грег Дэниелс объяснил, что именно Оскар был тем персонажем, который не получил достойного завершения и имел «большой потенциал для нескольких историй» о любимом бухгалтере «Дандер Миффлин».

«Если взглянуть на финал «Офиса», то многие персонажи имеют завершение и они в основном двигались в разных направлениях, оставляя «Дандер Миффлин». Оскар фактически оставался таким же, как и в начале. Поэтому его возвращение имеет смысл», — говорит Дэниелс.

«Оскар просто очень забавный, и я его люблю», — добавил сошоураннер «Газеты» Майкл Коман. «Он отлично работает, потому что вписывается почти в любой ансамбль. Он делает шоу более смешным».

Оскар Нуньєс у серіалі "Газета"
Кадры сериала «Газета»

Сериал «Газета» расскажет о редакции одной из газет штата Огайо, которая делит офис с производством туалетной бумаги, и получает нового главного редактора Неда Сэмпсона (Доналл Глисон), главная цель которого — сплотить коллектив и восстановить былую славу Toledo Truth Teller. В прошлом месяце мы видели первый трейлер, где Оскар, который теперь работает в качестве бухгалтера редакции, был не слишком рад увидеть ту же группу документалистов.

Перший постер і дата виходу серіалу «Газета» / The Paper — спінофу культового «Офісу» з Оскаром, але без Майкла СкоттаЯк "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"Як "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"Як "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"

Среди остального актерского состава появляются Сабрина Импаччиаторе, Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки. Впрочем, если изначально и были надежды на камео звезд «Офиса» Стива Карелла (Майкла), Джона Красински (Джим) или Дуайта (Рейн Уилсон), то шоураннеры их окончательно развеяли:

«Большинство актеров получили финалы для своих историй, и не думаю, что они захотят снова показать персонажей просто для того, чтобы появиться в очередном шоу. Для меня было очень важно создать сериал, который мог стать самостоятельным, сделать себе имя и не нуждаться в приглашении звезд из старого», — добавил Дэниелс.

«Газета» дебютирует на Peacock уже через два дня, 4 сентября — сразу с 10 эпизодами.

Сериал «Гарри Поттер» вернул актера оригинальных фильмов на роль преподавателя Хогвартса

Популярные новости

arrow left
arrow right
Белла Рамзи ответила критикам сериала "Одни из нас": "Можете не смотреть, просто играйте дальше"
В финале «Ведьмака» от Netflix покажут любимого персонажа из DLC Hearts of Stone
Сериал "Чужой: Земля" оценили в 90% на Rotten Tomatoes — самый высокий рейтинг во франшизе со времен "Чужих" Кэмерона
Космическая «Игра престолов»: на Apple TV+ стартовал третий сезон Sci-Fi сериала «Основание» с идеальными 100% от Rotten Tomatoes
Первый тизер Cyberpunk: Edgerunners 2 / «Киберпанк: Бегущие по краю II» — CD Projekt RED и Netflix анонсировали второй сезон
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: трейлер 3 сезона, который напоминает Resident Evil 4 — сериал продлили на 4 сезон
На FX стартовал сериал "Чужой: Земля" с первыми двумя эпизодами
Ридли Скотт о новых проектах: "Гладиатор 3" в работе, еще один "Чужой" — будет, если "появится идея"
Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin's Creed
Все номинанты «Эмми-2025»: ни слова об «Игре в кальмара», сразу два лидера Apple TV+ и первая номинация для Харрисона Форда в 83 года
Первый взгляд на Эзру Бриджера во 2 сезоне «Асоки» — знакомые шрамы, но без бороды
Сериал «Чужой: Земля» раскроет давнюю загадку Ностромо из фильма Ридли Скотта 1979 года — всего одним звонком
Сериал "Гарри Поттер" вернул актера оригинальных фильмов на роль преподавателя Хогвартса
«Очень странные дела» в версии Amazon: вышел сериал ужасов «Институт» по роману Стивена Кинга
Первые детали сериала God of War — история о приключениях Кратоса и Атрея, готовят два сезона (в первом 10 эпизодов)
Первый взгляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — съемки официально стартовали
Первые кадры сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота» — таинственный злодей Пола Джаматти и первый за 120 лет набор кадетов
Apple TV+ продлила Sci-Fi сериал «Киллербот» на второй сезон
Сериал "Гарри Поттер" представил детей Уизли — первый взгляд на новую Джини и близнецов
Сериал «Гарри Поттер» представил первый кадр с новым Хагридом
Знакомьтесь, Розалин Ротвуд: первый взгляд на Леди Гагу во втором сезоне "Уэнздей"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить