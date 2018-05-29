Шаг пикселя нового OLED-микродисплея Sony для видоискателей камер и гарнитур AR/VR составляет рекордно малые 6,3 мкм

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Компания Sony представила новый дисплей OLED, предназначенный для видоискателей камер, а также гарнитур AR и VR. В ассортименте производителя новинка, отличающаяся рекордно малым шагом пикселей, получила обозначение ECX339A.

Микродисплей Sony ECX339A имеет размер около 0,5 дюйма (12,6 мм) по диагонали и характеризуется разрешением UXGA (1600х1200 пикселей). Шаг пикселей равен 6,3 мкм, что является новым рекордом для дисплеев данного типа. Разрешение новой модели в 1,6 раза выше, чем у предшественника Sony ECX337A (1280х960 пикселей).

Благодаря улучшениям по части цепи питания конструкторам удалось сохранить энергопотребление на прежнем уровне – 310 мВт при яркости 200 кд/м2 и частоте обновления 60 к/с (120 к/с в режиме dual-line progressive). При этом максимальная яркость нового OLED-микродисплея Sony ECX339A достигает 1000 кд/м2, а частота обновления – 240 к/с. Производителем также заявлена контрастность 100 000:1 и охват цветового пространства sRGB 110%.

Sony уже готовит партию ознакомительных образцов, а в ноябре должно стартовать массовое производство дисплеев. Таким образом, в начале следующего года можно ожидать появления первых серийных устройств с этим дисплеем.

Источник: cdrinfo